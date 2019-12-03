Haberler » Güncel » 10 yıl hapis cezasıyla aranan firari hükümlü kümeste yakalandı - Haber

10 yıl hapis cezasıyla aranan firari hükümlü kümeste yakalandı

Hatay'da "uyuşturucu madde imal etme ve ticaretini yapma suçundan" hakkında 10 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü, saklandığı kümeste yakalanarak cezaevine gönderildi.

03.12.2019 15:42 | Son Güncelleme: 03.12.2019 15:44
'da "uyuşturucu madde imal etme ve ticaretini yapma suçundan" hakkında 10 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü, saklandığı kümeste yakalanarak cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi İnfaz Büro Amirliği ekipleri, aranan şahıslara yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda "uyuşturucu madde imal etme ve ticaretini yapma" suçundan hakkında 10 yıl hapis cezasıyla aranan Mehmet Kaya'nın saklandığı adres tespit edildi.
Ekiplerin adrese yaptığı baskın sırasında evden kaçan hükümlü, bir başka evin damında bulunan kümese saklandı.
Polislerce yapılan aramada burada yakalanan Kaya, emniyetteki işlemin ardından cezaevine gönderildi.
10 yıl hapis cezasıyla aranan firari hükümlü kümeste yakalandı

Emniyet Müdürlüğü, Mehmet Kaya, Hatay, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

18:05 Adana çetin temiz çevre ve sağlık için bisiklet kullanın - Haber
18:05 Bilal Erdoğan: "Her geçen sene ülkemizde engellilerin imkanlarının arttığını göreceğiz" - Haber
18:04 Adıyaman'da trafik kazası: 5 yaralı - Haber
18:03 Son dakika: Macron ve Trump'ın açıklamalarıyla altın ve dolar yükseldi - Haber
18:00 Milletvekili Fendoğlu, iyi tarım uygulamaları genelgesinin tekrar gözden geçirilmesini istedi - Haber
17:57 Sınıfta bir öğrencinin sigara içtiği görüntülerle ilgili inceleme başlatıldı - Haber
17:33 2 kişinin felç olması sonrası uzmanlardan konserve uyarısı - Haber
17:08 ALES sonuçları açıklandı - Haber
16:46 Siyam ikizlerinden yürekleri dağlayan açıklama: İnsanlar keşke kalbimize baksa - Haber
16:40 Tekme tokat dayak yemişti: Kocasının evine geri döndü - Haber
17:08 ALES sonuçları açıklandı - Haberler
14:39 Meteoroloji'den 15 il için kar yağışı uyarısı - Haberler
11:51 1 kilo et karşılığında eşinin akrabasına kaçan genç kadın "Çocuklarımı görmeme gerek yok" sözüyle tepki çekti - Haberler
11:20 Eğlence mekanında kadın garson kavgası: 1 yaralı - Haberler
09:21 Yargıdan "Darbeden haberim yoktu" diyen askerler hakkında son karar: Suça iştirakten söz edebilmek için amaca yönelik fiil işleme gerekir - Haberler
3.12.2019 18:15:16