Haberler » 3. Sayfa » 10 yıl önce boşandığı eşine kızıp evini yaktı

10 yıl önce boşandığı eşine kızıp evini yaktı

Aydın'ın Karacasu ilçesi Yenice Mahallesinde bulunan evini yakan Öztürk Seyran, evinin karşısına geçip izledi.

18.10.2019 15:3910 yıl önce boşandığı eşine kızıp evini yaktı
Aydın'ın Karacasu ilçesi Yenice Mahallesinde bulunan evini yakan Öztürk Seyran, evinin karşısına geçip izledi. Mahalle yanmaktan itfaiye kurtarırken, şahıs gözaltına alındı.

Yangın saat 12.00 sıralarında Karacasu'ya bağlı Yenice Mahallesi Atatürk Caddesinde tek katlı müstakil evde çıktı. Evini yakan yüzde 80 engelli raporu bulunan Öztürk Seyran(70), evini ateşe verdikten sonra karşısına geçip seyretti. Elindeki çakmakla yatağı tutuştturduğunu söyleyenSeyran, ardından sokağa çıkıp evinin yanışını izledi. Komşuları dumanı görüp itfaiyeye haber verirken içeride bulunan boş bir tüp patladı. İç içe evlerin bulunduğu sokakta faciadan dönüldü. 10 yıl önce boşandığı eşini suçlayıp bu yüzden evi ateşe verdiğini söyleyen Öztürk Seyran'ın psikolojik sorunları olduğu öğrenildi.

Kuyucak'ta bulunan huzurevinde yaşayan Öztürk Seyran zaman zaman eski yaşadığı Yenice'deki eve geldiği öğrenildi. Seyran'ın Kaymakamlığa ev yapmaları yönünde talepte bulunduğu ancak ret cevabı aldığı kaydedildi. Komşuları, "Kaymakamlığa ev yaptırabilmek için evini yaktı" iddiasında bulundu. 4 çocuk babası Öztürk Seyran ise evini boşandığı eşine kızıp yaktığını söylerken, "10 yıl boşandık. Ben Kuyucak'ta huzurevinde kalıyorum. Eşime kızıp yaktım. Çakmağı aldım, yatağı tutuşturdum. Kaymakamlığa ev başvurusunda bulundum. Ama yapmadılar. Kaymakamlığa kızıp yakmadım evi. Eşime kızıp yaktım" dedi. Kolluk güçleri tarafından gözaltına alınan Seyran, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Seyran'ın psikolojik sorunları olduğu 10 yıl önce boşansa da eşini suçlamaya devam ettiği öğrenildi. - AYDIN

Karacasu, Yenice, Aydın, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
16:14 Şule Çet davasında "dudak okuma"dan sonuç çıkmadı
16:10 Açığa alınan 2 savcı hakkındaki iddianame tamamlandı
16:05 Torpil bomba gibi patladı
16:04 Fethiye'de kaybolan yaşlı adam için seferberlik
16:05 Dayakçı üniversiteli kızlara yerel mahkemenin verdiği 10'ar yıllık ceza bozuldu
15:58 Yaşlı adamı tuvalette gasp etmişti, 3 gün sonra yakalandı
15:45 Kıbrıs'ta 4.2 şiddetinde deprem
18.10.2019 16:23:42