10 yıl önce boşandığı eski eşinin, kocasını ve oğlunu bıçakladı

KAYSERİ'de, esnaf H.U. (49), 10 yıl önce boşandığı eski eşinin yeni kocası ile oğlunu cadde ortasında bıçakladı. Ağır yaralanan Ahmet Emin Aslan (16) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, baba Kemal Aslan (44) tedaviye alındı.

Olay, saat 07.00 sıralarında merkez Melikgazi ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Tennuri Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, esnaf H.U. 10 yıl önce boşandığı eski eşinin evlendiği Kemal Aslan ve oğlu Ahmet Emin Aslan ile karşılaştı. H.U. ile Kemal Aslan arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. H.U., Kemal Aslan ve oğlu Ahmet Emin Aslan'ı çeşitli yerlerinden bıçakladı. Ardından da bıçağı çöp konteynerine atıp, kaçtı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Baba Kemal Aslan Şehir Hastanesi'ne, oğlu Ahmet Emin Aslan da Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. Vücudunun 4 yerinden bıçaklanarak ağır yaralanan Ahmet Emin Aslan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Baba Kemal Aslan ise tedavi altına alındı.

Olaydan kısa süre sonra polis merkezine giderek teslim olan H.U. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Kaynak: DHA