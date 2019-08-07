Haberler» Güncel» Haber

10 yıl önce boşandığı eski eşinin, kocasını ve oğlunu bıçakladı

KAYSERİ'de, esnaf H.U. (49), 10 yıl önce boşandığı eski eşinin yeni kocası ile oğlunu cadde ortasında bıçakladı.

07.08.2019 13:21 10 yıl önce boşandığı eski eşinin, kocasını ve oğlunu bıçakladı
KAYSERİ'de, esnaf H.U. (49), 10 yıl önce boşandığı eski eşinin yeni kocası ile oğlunu cadde ortasında bıçakladı. Ağır yaralanan Ahmet Emin Aslan (16) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, baba Kemal Aslan (44) tedaviye alındı.
Olay, saat 07.00 sıralarında merkez Melikgazi ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Tennuri Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, esnaf H.U. 10 yıl önce boşandığı eski eşinin evlendiği Kemal Aslan ve oğlu Ahmet Emin Aslan ile karşılaştı. H.U. ile Kemal Aslan arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. H.U., Kemal Aslan ve oğlu Ahmet Emin Aslan'ı çeşitli yerlerinden bıçakladı. Ardından da bıçağı çöp konteynerine atıp, kaçtı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Baba Kemal Aslan  Şehir Hastanesi'ne, oğlu Ahmet Emin Aslan da Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. Vücudunun 4 yerinden bıçaklanarak ağır yaralanan Ahmet Emin Aslan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Baba Kemal Aslan ise tedavi altına alındı.
Olaydan kısa süre sonra polis merkezine giderek teslim olan H.U. gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Kemal Aslan, Ahmet Emin, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:45   DHA DIŞ - Sosyal medya nesli kendini yalnız hissediyor
13:45   Dışişleri, İsrail'in Batı Şeria'da 2 bin 300 yeni konut inşasına onay vermesini kınadı
13:45   Kemaliye susuz bırakılmadı
13:45   ATG CIP Salonu 8 Ağustos'ta açılıyor
13:44   Motosiklet sesini silah sesi sandılar… Times Meydanı'nda panik
13:44   Gece uyanıp balık tutmak isteyen minik Evren'in görüntüleri gülümsetti
13:44   43 MİLYONLUK DOLANDIRICILIK YAPAN ÖRGÜT JANDARMA OPERASYONUYLA ÇÖKERTİLDİ