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10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

10 yıl önce bugün neler oldu ?GÖKÇEK, BAYKAL'DAN ÖZÜR BEKLİYORAnkara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, kendisi hakkında 'Durak'ı alıyorsun Gökçek'i neden almıyorsun' şeklindeki sözlerine sert tepki gösterdi.

30.03.2020 10:45 | Son Güncelleme: 30.03.2020 10:47
10 yıl önce bugün neler oldu ?
GÖKÇEK, BAYKAL'DAN ÖZÜR BEKLİYOR
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, kendisi hakkında 'Durak'ı alıyorsun Gökçek'i neden almıyorsun' şeklindeki sözlerine sert tepki gösterdi.
ANTALYA'YA GÖKTAŞI DÜŞTÜĞÜ İDDİASI
Fethiye'nin Eldirek köyünde yaşayan köylüler, boş bir araziye gök taşı düştüğünü ve düştüğü yeri yaktığını iddia etti.  300033
ARDAHAN'DA YAĞMUR ÜÇ EVİ YIKTI
Ardahan'da etkili olan karla karışık yağmur sebebiyle toprak damlı üç ev çöktü. Göçük altında kalan olmazken evleri yıkılan vatandaşlara valilik tarafından çadır yardımı yapıldı.
ÖLEN KEDİ İÇİN 1800 LİRA TAZMİNAT
Trabzon'da iki yıl önce kısırlaştırma ameliyatı yapılan kedi, daha sonra öldü. Kedinin sahibi veteriner hekimleri mahkeme verdi. Mahkeme kedi sahibine 1800 lira tazminat ödenmesine karar verdi.
ŞİFO MEHMET'E DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ
Antalyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, panele katılmak için gittiği Akdeniz Üniversitesi'nde öğrencilerin doğum günü sürpriziyle karşılaştı
(İHA) 10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye’de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

Kaynak: İHA

Etiketler: Deniz Baykal, Melih Gökçek, Güncel

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10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.
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