Haberler » Güncel » 10 yıl önce bugün neler oldu ? - Haber

10 yıl önce bugün neler oldu ?

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

21.02.2020 14:15 | Son Güncelleme: 21.02.2020 14:22
10 yıl önce bugün dünyada ve 'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.
CHP KONGRESİNDE OY SAHTEKARLIĞI
Cumhuriyet Halk Partisi Tokat İl Başkanlığı kongresinde olaylar çıktı. Bir zarftan aynı adaya iki oy birden çıkınca sandık görevlileri ile partililer arasında tartışma yaşandı.
BDP'LİLERDEN TERÖRİSTE SAYGI DURUŞU
Terör örgütünün Meclis'teki uzantısı BDP'nin Şanlıurfa il Kongresinde Öldürülen PKK'lılar İçin Saygı Duruşunda Bulunulurken İstiklal Marşı Okunmadı.
ERDOĞAN: BAZI KURUMLAR HUKUKU ZORLUYOR
Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de bazı kurumların yetkilerini aşarak hukuku zorladıklarına dikkat çekti.
EVREN İSMİNİ REFERANDUMLA DEĞİŞTİRDİLER
1982 darbesinin başaktörü olan Kenan Evren'e bir darbe de Mardin'den geldi. Referanduma giden Evren mahallesi, bu ismi bırakıp Kotek Mahallesi oldu.
GELİNLİK SEKTÖRÜNÜN KALBİ İZMİR'DE ATTI
Gelinlik Sektörünün Kalbi 'de Attı. İzmir Gelinlik Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı büyük ilgi gördü.
(İHA)
10 yıl önce bugün neler oldu ?

Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye, İzmir, Güncel

Kaynak: İHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

14:39  Prof. Dr. İrfan Suat Günsel kimdir? Prof. Dr. İrfan Suat Günsel hayatı ve biyografisi!
14:29  KKTC'nin ilk yerli otomobili Günsel'in özellikleri nelerdir?
12:06  Her Şey Mümkün filmi konusu nedir? Her Şey Mümkün oyuncuları ve Her Şey Mümkün özeti!
11:49  2020 Kandil günleri! Regaip Kandili ne zaman? Regaip gecesi hangi gün?
11:35  Cemre ne zaman düşecek? 2020 cemre tarihleri? Cemre suya ve toprağa ne zaman düşecek?
21.02.2020 15:06:58