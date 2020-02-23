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10 yıl önce bugün neler oldu ?

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

23.02.2020 16:00 | Son Güncelleme: 23.02.2020 16:01
10 yıl önce bugün dünyada ve 'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.
MADEN OCAĞINDA PATLAMA: 17 KİŞİ ÖLDÜ
'in Dursunbey ilçesine bağlı Odaköy'deki maden ocağında meydana gelen patlama ve sonrasında oluşan göçükte 17 kişi hayatını kaybetti.
MUHTARLAR KUDUZ SEMİNERİNİ TERKETTİ
Şanlıurfa'da muhtarlara yönelik "Kuduz" hastalığı konusunda bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıya sorunlarını anlatmak için gelen muhtarlar konunun kuduz olduğunu duyunca salonu terk etti.
BAKAN ÇUBUKÇU İNTERNET SİTESİ TANITTI
Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, Bayrampaşa Belediyesi tarafından gençlerin bilinçlenmesine yönelik hazırlanan internet sitesinin tanıtımını yaptı.
RİZELİ MÜEAHHİT SÜMELA GİBİ BİNA YAPTI
Rizeli müteahhit Sümela Manastırı gibi apartman inşa etti. Dik bir yamaca yapılan 10 katlı binaya ulaşmak için 160 basamak merdiven çıkılıyor.
YOZGAT'TA 2300 YILLIK LAHİT BULUNDU
Yozgat'ta 2 Bin 300 Yıllık Lahit Bulundu. Jandarma, tarihi eseri müzeye teslim etti.
(İHA)
10 yıl önce bugün neler oldu ?

Balıkesir, Türkiye, Güncel

Kaynak: İHA


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