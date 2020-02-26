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10 yıl önce bugün neler oldu ?

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

26.02.2020 11:16 | Son Güncelleme: 26.02.2020 11:18
10 yıl önce bugün dünyada ve 'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.
TBMM BAŞKANI ŞAHİN HALI FABRİKASI GEZDİ
TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, 'de Halı Fabrikasında İncelemelerde Bulundu.
BAŞBAKAN ERDOĞAN ULUSA SESLENDİ
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ulusa seslendi.
KILIÇDAROĞLU: DEMOKRASİ ARTIK OTURDU
CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu, Konya'daki temasları sırasında Türkiye'de demokrasinin oturduğunu söyledi.
MÜNEVVER'İN KATİL ZANLISI ADLİ TIPTA
Liseli Münevver Karabulut'un katil zanlısı Cem Garipoğlu'nun, cinayet günü akıl ve ruh sağlığının yerinde olup olmadığının belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na sevkine karar verildi.
"ASKER ALİŞAN" BİRLİĞİNE TESLİM OLDU
Ünlü şarkıcı asker oldu. İzmir Gaziemir'de bulunan birliğine akşam saatlerinde teslim olan Alişan'a annesi ve yakınları eşlik etti.
(İHA)
10 yıl önce bugün neler oldu ?

Türkiye, Hereke, Alişan, Güncel

Kaynak: İHA


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