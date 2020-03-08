10 yıl önce bugün neler oldu ?
10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.
08.03.2020 11:55
10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye 'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.
ELAZIĞ'DA DEPREM: 51 KİŞİ ÖLDÜ
Elazığ 6 büyüklüğündeki depremle sallandı. En büyük yıkım Kovancılar 'da yaşandı.
SOL GRUPLAR DEPREME ALDIRMADI
8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Malatya 'da bir yürüyüş yapan sol gruplar, Elazığ'daki deprem afetine aldırış etmeden meydanda davul çaldırıp, halay çekti.
FETHİYE'DE RÜZGAR AĞACI DEVİRDİ
Fethiye'de sabah saatlerinden itibaren şiddetli rüzgar etkili oldu. Rüzgar sebebiyle bir çam ağacı restoranın üzerine devrildi.
ÖĞRENCİLERDEN HAYAT PENCERESİ
Tekirdağ'da iki öğrenci, doğal afetlere karşı hayat kurtaran bir proje gerçekleştirdi. 'Hayat Pencerem' adlı proje deprem ve yangınlarda can kurtarma özelliğine sahip.
ÇANAKKALE'DE YARIKLAR KORKUTTU
Çanakkale'nin Çan ilçesine 25 kilometre mesafede bulunan Çamköy'de fay hattı yakınlarındaki tarlalarda oluşan metrelerce uzunluğundaki dev yarıklar köylüleri korkuttu.
(İHA)
ELAZIĞ'DA DEPREM: 51 KİŞİ ÖLDÜ
Elazığ 6 büyüklüğündeki depremle sallandı. En büyük yıkım Kovancılar 'da yaşandı.
SOL GRUPLAR DEPREME ALDIRMADI
8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Malatya 'da bir yürüyüş yapan sol gruplar, Elazığ'daki deprem afetine aldırış etmeden meydanda davul çaldırıp, halay çekti.
FETHİYE'DE RÜZGAR AĞACI DEVİRDİ
Fethiye'de sabah saatlerinden itibaren şiddetli rüzgar etkili oldu. Rüzgar sebebiyle bir çam ağacı restoranın üzerine devrildi.
ÖĞRENCİLERDEN HAYAT PENCERESİ
Tekirdağ'da iki öğrenci, doğal afetlere karşı hayat kurtaran bir proje gerçekleştirdi. 'Hayat Pencerem' adlı proje deprem ve yangınlarda can kurtarma özelliğine sahip.
ÇANAKKALE'DE YARIKLAR KORKUTTU
Çanakkale'nin Çan ilçesine 25 kilometre mesafede bulunan Çamköy'de fay hattı yakınlarındaki tarlalarda oluşan metrelerce uzunluğundaki dev yarıklar köylüleri korkuttu.
(İHA)
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :10 yıl önce bugün neler oldu ?
Etiketler : Kovancılar, Malatya, Türkiye, Deprem, Güncel
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