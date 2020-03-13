10 yıl önce bugün neler oldu ?
10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.
13.03.2020 10:50 | Son Güncelleme: 13.03.2020 10:52
10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye 'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.
ŞAMPİYON SPORCUYA COŞKULU KARŞILAMA
Meksika 'da yapılan 8. Dünya Gençler Tekvando Şampiyonası'nda 46 kiloda dünya şampiyonu olan Kübra Dürdane Çakır, memleketi Samsun'da coşkuyla karşılandı.
ÇEVRE BAKANI GELİBOLU'YU GEZDİ
Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi törenleri öncesi Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı'nda incelemelerde bulundu.
KAPUSUZ: ANAYASA İÇİN DARBE Mİ LAZIM?
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Salih Kapusuz Manisa'da Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri ve Kanaat Önderlerine Anayasa Değişikliği İhtiyacını anlattı.
ROMANLARDAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR
Adana'da yaşayan roman vatandaşlar, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile 'Roman Açılımı'nı görüşmek üzere Adana'dan İstanbul'a hareket etti. Coşkulu romanlar, Başbakan Erdoğan'a "Ümitleri yeşerttin, korkuları defettin, gönülleri fethettin" yazılı pankartla teşekkür etti.
KARLAR ERİDİ, TUNCA'NIN DEBİSİ YÜKSELDİ
Edirne'de, karların erimesinin ardından yağan yağmurlarla birlikte Tunca Nehri'nin debisi arttı. Kırkpınar yağlı güreşlerinin yapıldığı Sarayiçi mevkii ile Kanuni ve Fatih köprüleri sular altında kaldı.
(İHA)
ŞAMPİYON SPORCUYA COŞKULU KARŞILAMA
Meksika 'da yapılan 8. Dünya Gençler Tekvando Şampiyonası'nda 46 kiloda dünya şampiyonu olan Kübra Dürdane Çakır, memleketi Samsun'da coşkuyla karşılandı.
ÇEVRE BAKANI GELİBOLU'YU GEZDİ
Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi törenleri öncesi Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı'nda incelemelerde bulundu.
KAPUSUZ: ANAYASA İÇİN DARBE Mİ LAZIM?
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Salih Kapusuz Manisa'da Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri ve Kanaat Önderlerine Anayasa Değişikliği İhtiyacını anlattı.
ROMANLARDAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR
Adana'da yaşayan roman vatandaşlar, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile 'Roman Açılımı'nı görüşmek üzere Adana'dan İstanbul'a hareket etti. Coşkulu romanlar, Başbakan Erdoğan'a "Ümitleri yeşerttin, korkuları defettin, gönülleri fethettin" yazılı pankartla teşekkür etti.
KARLAR ERİDİ, TUNCA'NIN DEBİSİ YÜKSELDİ
Edirne'de, karların erimesinin ardından yağan yağmurlarla birlikte Tunca Nehri'nin debisi arttı. Kırkpınar yağlı güreşlerinin yapıldığı Sarayiçi mevkii ile Kanuni ve Fatih köprüleri sular altında kaldı.
(İHA)
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :10 yıl önce bugün neler oldu ?
Etiketler : Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı, Meksika, Türkiye, Güncel
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