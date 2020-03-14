10 yıl önce bugün neler oldu ?
10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.
14.03.2020 08:50 | Son Güncelleme: 14.03.2020 08:51
10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye 'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.
CUMHURBAŞKANI GÜL KONGO'DA
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül resmi ziyarette bulunmak üzere Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne gitti.
Karşılama sırasında yerel kıyafetli bir kız çocuğu Gül'e çiçek verdi.
DENİZ BAYKAL DEPREMZEDELERLE
CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Elazığ 'ın Kovancılar ilçesi Okçular köyünde 6.0 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenler için açılan taziye çadırını ziyaret etti. Baykal depremzedelere başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini iletti.
OBA HELİKOPTERİ ZORUNLU İNİŞ YAPTI
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın da yurtiçi seyahatleri sırasında kullandığı 'OBA' Helikopteri olumsuz hava şartları sebebiyle Ayaş ilçesine zorunlu iniş yaptı. Görüntü almak isteyen basın mensupları polis tarafından engellendi. 297195
İKİ ASIRLIK AĞAÇ DEVRİLDİ: 4 YARALI
Şanlıurfa'nın turistik mekanlarından Balıklıgöl'deki gövdeleri çürümeye yüz tutan İKİ asırlık çınar devrildi. 200 yıllık ağacın devrilmesi sonucu 3'ü çocuk toplam 4 kişi yaralandı.
İSRAİL KUŞATMASINI PROTESTO ETTİLER
Gazze'de yüzlerce Filistinli ve ülkedeki yabancı aktivistler Beyt Hanun'a İsrail kuşatmasını protesto etti. Savaşta yaralanan, sakat kalan ve şehit düşenlerin ailelerinin ve çocuklarının da katıldığı yürüyüşte İsrail'i kınayan pankartlar ve bayraklar taşındı. İHA
CUMHURBAŞKANI GÜL KONGO'DA
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül resmi ziyarette bulunmak üzere Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne gitti.
Karşılama sırasında yerel kıyafetli bir kız çocuğu Gül'e çiçek verdi.
DENİZ BAYKAL DEPREMZEDELERLE
CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Elazığ 'ın Kovancılar ilçesi Okçular köyünde 6.0 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenler için açılan taziye çadırını ziyaret etti. Baykal depremzedelere başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini iletti.
OBA HELİKOPTERİ ZORUNLU İNİŞ YAPTI
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın da yurtiçi seyahatleri sırasında kullandığı 'OBA' Helikopteri olumsuz hava şartları sebebiyle Ayaş ilçesine zorunlu iniş yaptı. Görüntü almak isteyen basın mensupları polis tarafından engellendi. 297195
İKİ ASIRLIK AĞAÇ DEVRİLDİ: 4 YARALI
Şanlıurfa'nın turistik mekanlarından Balıklıgöl'deki gövdeleri çürümeye yüz tutan İKİ asırlık çınar devrildi. 200 yıllık ağacın devrilmesi sonucu 3'ü çocuk toplam 4 kişi yaralandı.
İSRAİL KUŞATMASINI PROTESTO ETTİLER
Gazze'de yüzlerce Filistinli ve ülkedeki yabancı aktivistler Beyt Hanun'a İsrail kuşatmasını protesto etti. Savaşta yaralanan, sakat kalan ve şehit düşenlerin ailelerinin ve çocuklarının da katıldığı yürüyüşte İsrail'i kınayan pankartlar ve bayraklar taşındı. İHA
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :10 yıl önce bugün neler oldu ?
Etiketler : Cumhurbaşkanı, Türkiye, Elazığ, İsrail, Güncel
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