10 yıl önce bugün neler oldu ?
10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.
16.03.2020 10:00 | Son Güncelleme: 16.03.2020 10:01
10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye 'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.
ERDOĞAN-BROWN ORTADOĞU'YU GÖRÜŞTÜ
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Gordon Brown ile Londra 'da bir araya geldi. İki lider görüşmenin ardından ortak basın toplantısı yaptı.
6 MİLYON $'LIK HAYALİ İHRACAT ÖNLENDİ
İstanbul Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekipleri Haydarpaşa limanında 6 milyon dolarlık hayali ihracat ortaya çıkardı. Gümrükten ceviz ve badem yağı diye geçirilmek istenen bidonlardan su çıktı.e
"TÜRKİYE'DE DARBEYİ SEÇMEN YAPMALI"
Demokrat Parti Genel Başkanı Hüsamettin Cindoruk Balyoz Darbe planı iddialarını değerlendirdi.
ERZURUM'DA SEL TARIM ARAZİLERİNİ VURDU
Erzurum'da Sel Tarım Arazilerini Vurdu. Yollar sel sebebiyle çöktü.
EN KISA ADAMIN ÖLÜMÜ SULTAN'I ÜZDÜ
Dünyanın en kısa adamı olarak Dünya Rekorları Kitabına giren Çinli Hı Pingping'in ölümü dünyanın en uzun adamı olan Mardinli Sultan Köseyi derinden üzdü.
(İHA)
ERDOĞAN-BROWN ORTADOĞU'YU GÖRÜŞTÜ
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Gordon Brown ile Londra 'da bir araya geldi. İki lider görüşmenin ardından ortak basın toplantısı yaptı.
6 MİLYON $'LIK HAYALİ İHRACAT ÖNLENDİ
İstanbul Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekipleri Haydarpaşa limanında 6 milyon dolarlık hayali ihracat ortaya çıkardı. Gümrükten ceviz ve badem yağı diye geçirilmek istenen bidonlardan su çıktı.e
"TÜRKİYE'DE DARBEYİ SEÇMEN YAPMALI"
Demokrat Parti Genel Başkanı Hüsamettin Cindoruk Balyoz Darbe planı iddialarını değerlendirdi.
ERZURUM'DA SEL TARIM ARAZİLERİNİ VURDU
Erzurum'da Sel Tarım Arazilerini Vurdu. Yollar sel sebebiyle çöktü.
EN KISA ADAMIN ÖLÜMÜ SULTAN'I ÜZDÜ
Dünyanın en kısa adamı olarak Dünya Rekorları Kitabına giren Çinli Hı Pingping'in ölümü dünyanın en uzun adamı olan Mardinli Sultan Köseyi derinden üzdü.
(İHA)
Kaynak: İHA
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