10 yıl önce bugün neler oldu ?
10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.
17.03.2020 09:10 | Son Güncelleme: 17.03.2020 09:11
10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye 'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.
ERDOĞAN, KKTC LİDERİ TALAT'LA BULUŞTU
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat ile bir araya geldi. Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Talat'ı Başbakanlık merdivenlerinde karşıladı ve uğurladı.
AK PARTİ VE DSP SEÇİM BARAJINI GÖRÜŞTÜ
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, DSP Genel Başkanı Masum Türker ile bir araya geldi. Ak Parti Genel Merkezindeki görüşmede seçim barajının düşürülmesi ve anayasa değişikliği ele alındı.
ABBAS: AB İSRAİL'E BASKI YAPMALI
Filistin Yönetimi Lideri Mahmud Abbas, İsrail 'in yerleşim yeri inşaatlarını tamamıyla durdurması yönünde AB'den İsrail'e baskı yapmasını talep etti.
HUZUREVİ SAKİNLERİNE KARANFİL DAĞITILDI
İzmir Valisi Cahit Kıraç ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Azız Kocaoğlu Bornova Nevvar Salih İşgören Huzurevi'ne Ziyaret etti. Vali ve Başkan huzurevi sakinlerine karanfil dağıttı.
POLİSLERDEN GİRESUNSPOR'A ZİYARET
Giresun Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Büro Amirliği ekipleri tarafından tribünlerde istenmeyen olayları önlemek amacıyla gönüllü taraftarlardan oluşan bir ekip kurdu. Tribün sorumluları ile polisler Giresunsporlu futbolcuları ziyaret etti.
(İHA)
ERDOĞAN, KKTC LİDERİ TALAT'LA BULUŞTU
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat ile bir araya geldi. Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Talat'ı Başbakanlık merdivenlerinde karşıladı ve uğurladı.
AK PARTİ VE DSP SEÇİM BARAJINI GÖRÜŞTÜ
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, DSP Genel Başkanı Masum Türker ile bir araya geldi. Ak Parti Genel Merkezindeki görüşmede seçim barajının düşürülmesi ve anayasa değişikliği ele alındı.
ABBAS: AB İSRAİL'E BASKI YAPMALI
Filistin Yönetimi Lideri Mahmud Abbas, İsrail 'in yerleşim yeri inşaatlarını tamamıyla durdurması yönünde AB'den İsrail'e baskı yapmasını talep etti.
HUZUREVİ SAKİNLERİNE KARANFİL DAĞITILDI
İzmir Valisi Cahit Kıraç ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Azız Kocaoğlu Bornova Nevvar Salih İşgören Huzurevi'ne Ziyaret etti. Vali ve Başkan huzurevi sakinlerine karanfil dağıttı.
POLİSLERDEN GİRESUNSPOR'A ZİYARET
Giresun Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Büro Amirliği ekipleri tarafından tribünlerde istenmeyen olayları önlemek amacıyla gönüllü taraftarlardan oluşan bir ekip kurdu. Tribün sorumluları ile polisler Giresunsporlu futbolcuları ziyaret etti.
(İHA)
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :10 yıl önce bugün neler oldu ?
Etiketler : Avrupa Birliği, AK Parti, Türkiye, İsrail, Güncel
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