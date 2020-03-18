10 yıl önce bugün neler oldu ?
10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.
18.03.2020 09:25 | Son Güncelleme: 18.03.2020 09:26
10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye 'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.
18 MART ÇANAKKALE ZAFERİNİN YILDÖNÜMÜ SEBEBİYLE ÇEŞİTLYİ ETKİNLİKLER DÜZENLENDİ
Törenler için Çanakkale'ye giden Başbakan Erdoğan valiliği de ziyaret etti.
ŞEHİT ANNESİ TEMSİL SIRASINDA BAYILDI
Bozüyük'te 18 Mart Dolayısıyla Sahnelenen Oyunda, temsili şehidin cenazesine sarılıp ağlayan oyuncuları Seyreden Şehit Annesi, kendi yaşadığı acıları hatırlayıp bayıldı.
ORG. SALDIRAY BERK TÖRENE KATILMADI
18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 95'inci yıldönümü dolayısıyla Erzincan'da düzenlenen etkinliklere 3. Ordu Komutanı Orgeneral Saldıray Berk katılmadı.
YILDIRIM DÜŞEN MİNARE YIKILDI
Gaziantep'te köy minaresine yıldırım düştü. Minarenin şerefesine kadar olan bölümü yıkılırken, kalan bölümünde ise derin yarıklar oluştu.
DSP GENEL BAŞKANINDAN YSK'YA ZİYARET
Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Masum Türker, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ali Em'i ziyaret etti. EFEKT
18 MART ÇANAKKALE ZAFERİNİN YILDÖNÜMÜ SEBEBİYLE ÇEŞİTLYİ ETKİNLİKLER DÜZENLENDİ
Törenler için Çanakkale'ye giden Başbakan Erdoğan valiliği de ziyaret etti.
ŞEHİT ANNESİ TEMSİL SIRASINDA BAYILDI
Bozüyük'te 18 Mart Dolayısıyla Sahnelenen Oyunda, temsili şehidin cenazesine sarılıp ağlayan oyuncuları Seyreden Şehit Annesi, kendi yaşadığı acıları hatırlayıp bayıldı.
ORG. SALDIRAY BERK TÖRENE KATILMADI
18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 95'inci yıldönümü dolayısıyla Erzincan'da düzenlenen etkinliklere 3. Ordu Komutanı Orgeneral Saldıray Berk katılmadı.
YILDIRIM DÜŞEN MİNARE YIKILDI
Gaziantep'te köy minaresine yıldırım düştü. Minarenin şerefesine kadar olan bölümü yıkılırken, kalan bölümünde ise derin yarıklar oluştu.
DSP GENEL BAŞKANINDAN YSK'YA ZİYARET
Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Masum Türker, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ali Em'i ziyaret etti. EFEKT
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :10 yıl önce bugün neler oldu ?
Etiketler : Çanakkale Zaferi, Türkiye, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Herkes aynı soruyu soruyor: Koronavirüsten ölen kişi nasıl defnedilecek?
Güncel
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy, 14 gün kuralını çiğneyip yayına çıktı
Güncel
Gaziantep'te Avrupa'dan gelen 11 öğrenci, öğretmen ve 1 görevli koronavirüs tedbirleri kapsamında gözlem altına alındı
Güncel
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün etkisini yitirmesi için gereken süreyi verdi
Güncel
Rusya Japonlarla geliştirdiği taşınabilir Kovid-19 test cihazını nisanda üretmeyi planlıyor
Güncel
Rize'de umreden dönen 438 kişinin test sonuçları negatif çıktı
Güncel
Şarkıcı Ece Seçkin, Avrupa'daki Türk vatandaşların tahliyesini gerçekleştiren pilot nişanlısıyla karantinada
Güncel
Survivor'da ada şartlarına alışamayan İlayda, diskalifiye edildi