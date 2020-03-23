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10 yıl önce bugün neler oldu ?

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

23.03.2020 13:30 | Son Güncelleme: 23.03.2020 13:32
10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye 'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.
İRLANDA CUMHURBAŞKANI TÜRKİYE'DE
İrlanda Cumhurbaşkanı Mcaleese TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin'i ziyaret etti
Konuk Cumhurbaşkanı "İrlanda her zaman Türkiye'nin AB üyeliğini destekleyen ülkelerin başında gelmiştir" dedi
BAKAN ÇİÇEK TESK'İ ZİYARET ETTİ
Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken'i ziyaret etti
PROTESTO İÇİN OTOBÜSÜNÜ YAKTI
Manisa Belediyesinden 200 bin TL alacağı olduğunu ancak tahsil edemediğini iddia eden iş adamı, işçi servisinde kullandığı otobüsünü ateşe vererek belediye başkanını protesto etti.
112 ACİL SERVİS İSTASYONUNDA YANGIN
Üsküdar Koşuyolu'nda 112 sağlık ekiplerinin istasyon olarak kullandığı tek katlı tarihi binada yangın çıktı. Kısa süreli paniğe yol açan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
DİYARBAKIR-SAKARYA DOSTLUK KÖPRÜSÜ
Diyarbakır ile Sakarya arasında dostluk köprüsü kuruldu Diyarbakırlı öğrenciler kendilerine ekmek gönderen Sakaryalı öğrencilere dostluğun sembolü olarak mum gönderdi.
(İHA) 10 yıl önce bugün neler oldu ?

Kaynak: İHA

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10 yıl önce bugün neler oldu ?
Etiketler : Bendevi Palandöken, Türkiye, Güncel

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