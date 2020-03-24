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10 yıl önce bugün neler oldu ?

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

24.03.2020 11:20 | Son Güncelleme: 24.03.2020 11:22
10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye 'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.
1 TRİLYON $ MİLLİ GELİR HAYAL DEĞİL
Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan Ufuk Üniversitesi Dr. Rıdvan Ege Hastanesi'nin açılışını yaptı. Erdoğan, 1 trilyon dolar milli gelirin hayal olmadığını kaydetti.
ÜRDÜN İLE DENİZ ANLAŞMASI İMZALANDI
Türkiye ile Ürdün Arasında Denizcilik Anlaşması İmzalandı. Dönemin Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, ulaştırma sektörünün iki ülke ticari ilişkilerinde önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.
BAKANDAN SÜLEYMANOĞLU'NA ZİYARET
Dönemin Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Faruk Özak, yoğun bakımda tedavisi süren eski milli halterci Naim Süleymanoğlu'nu hastanede ziyaret etti.
BAHAR ŞENLİKLERİNDE RENKLİ GÖRÜNTÜLER
Erzurum'un Oltu ilçesinde Anadolu Öğretmen Lisesi'nde düzenlenen Bahar Şenlikleri renkli görüntülere sahne oldu. Okul bünyesinde düzenlen şenlikle öğrenciler gönüllerince eğlendi.
ALMAN PARAŞÜTÇÜ OTOGARA İNDİ
Antalya'nın Alanya ilçesinde yamaç paraşütü yapan Alman turist, paraşütünün türbülansa girmesi sonucu Şehirlerarası Otobüs Terminaline iniş yaptı.
(İHA) 10 yıl önce bugün neler oldu ?

Kaynak: İHA

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10 yıl önce bugün neler oldu ?
Etiketler : Ufuk Üniversitesi, Türkiye, Güncel

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