Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››10 yıl önce bugün neler oldu ? - Haberler

10 yıl önce bugün neler oldu ?

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

25.03.2020 10:30 | Son Güncelleme: 25.03.2020 10:31
10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye 'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.
LİSE SON SINIFLAR İLK DEFA UÇAĞA BİNDİ
Hayatlarında ilk kez uçağa binen öğrenciler Erzincan'dan Ankara'ya gitti. Üç günlük geziyi fırsat bulan öğrenciler biraz olsun sınav stresini yenmeye çalıştı.Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım da, bu öğrencileri kabul edip hediyeler verdi.
HAKEMDEN ESKİ HAKEME KIRMIZI KART
Samsun'da üniversite öğrencileri tarafından düzenlenen turnuvada forma giyen eski hakem Ali Aydın, maçın hakemi Selçuk Dereli'den kırmızı kart gördü. Eski hakem oyundan çıkarken espri yapmayı ihmal etmedi.
OYUNCAK MÜZESİNDE ÜÇ KUŞAK BİR ARADA
Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikle dedeler ve torunlar Istanbul Oyuncak Müzesi'ni gezdi. Dedeler ve nineler çocukluk yıllarının oyuncaklarını görünce duygusal anlar yaşadı.
MAHALLE MUHTARLARINA BİLGİSAYAR VERİLDİ
Osmangazi Belediyesi tarafından 40 mahalle muhtarına bilgisayar hediye edildi.
Belediye Başkanı Mustafa Dündar, zor şartlarda çalışan mahalle muhtarlarına destek olmayı bir görev bildiklerini söyledi. 299165 Manisa 470. Mesir Festivali kapsamında bu yılın konuk ülkesi Romanya oldu.
ROMANYA EKİBİ MESİR ŞENLİKLERİNDE
Şehzadeler şehrine gelen Romanya halk oyunu ekibi yöresel oyunlarını Manisalılara tanıttı.
(İHA) 10 yıl önce bugün neler oldu ?

Kaynak: İHA

Etiketler : Selçuk Dereli, Romanya, Türkiye, Güncel

Haberin Videosu :

10 yıl önce bugün neler oldu ?

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamayan doktor: Lütfen evde kalın Haberler
Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamayan doktor: Lütfen evde kalın
Seyir halindeyken aracı yanan sürücü, canını zor kurtardı Haberler
Seyir halindeyken aracı yanan sürücü, canını zor kurtardı
Fırıncıdan alkışlanacak hareket! Korona nedeniyle yaptığı ’Helal olsun’ dedirtti Haberler
Fırıncıdan alkışlanacak hareket! Korona nedeniyle yaptığı "Helal olsun" dedirtti
Türkiye’de her 10 kişiden 4’ü virüse önlem almıyor! Gerekçeleri virüsten daha tehlikeli Haberler
Türkiye'de her 10 kişiden 4'ü virüse önlem almıyor! Gerekçeleri virüsten daha tehlikeli
İstanbul’da ’Evde kal’ çağrılarının dikkate alınmadığı 6 ilçe Haberler
İstanbul'da "Evde kal" çağrılarının dikkate alınmadığı 6 ilçe
Bağışıklık sistemi için birebir! Kilosu 150 liradan satılıyor Haberler
Bağışıklık sistemi için birebir! Kilosu 150 liradan satılıyor
Bu cihazlar virüs saçıyor! Temizliği alkol oranı yüksek bezle yapılmalı Haberler
Bu cihazlar virüs saçıyor! Temizliği alkol oranı yüksek bezle yapılmalı
Diyarbakır’da tepki çeken koronavirüs anonsu! Müftülük anında devreye girdi Haberler
Diyarbakır'da tepki çeken koronavirüs anonsu! Müftülük anında devreye girdi

Son Dakika Güncel Haberleri

11:06: Kapalı çarşıda korona sessizliği - Haber 11:06: Yurt dışından gelen 349 kişi Sakarya ve Bolu'da yurtlara yerleştirildi - Haber 11:06: Demirköy'de Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmaları değerlendirildi - Haber 11:06: Huzurevlerinden "yaşlılarınız güvende, lütfen evde kalın" çağrısı - Haber 11:06: Kayseri açık cezaevi mahkumları meslek sahibi yapıyor - Haber 10:11: Türkiye'de her 10 kişiden 4'ü virüse önlem almıyor! Gerekçeleri virüsten daha tehlikeli - Haber 10:04: "Yoğun bakım sürecine giriyoruz" diyen Bilim Kurulu üyesi uyardı: Yapılmazsa önünü kimse alamaz - Haberler 09:40: Kadıköy'de seyir halindeyken aracı yanan sürücü, kendisini dışarıya attı - Haber 09:26: Tepki çeken 'sokak hayvanlarından virüs bulaşabilir' anonsu, Müftülük tarafından telafi edildi - Haber 09:25: ABD'de yaşayan bir Türk, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti - Haber 09:22: Koronavirüse karşı telefon temizliği, alkol oranı yüksek bezlerle yapılmalı - Haber