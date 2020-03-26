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10 yıl önce bugün neler oldu ?

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

26.03.2020 11:10 | Son Güncelleme: 26.03.2020 11:11
10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye 'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.
ERDOĞAN: KÜRESEL KRİZİ YARASIZ ATLATTIK
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Sanayicileri Yuvarlak Masası üyeleriyle biraraya geldi. Toplantıda konuşan Erdoğan, Türkiye'nin yeni bir sürecin içinde olduğunu söyledi.
IRAK SEÇİMLERİNİ ALLAVİ KOALİSYONU KAZANDI
Irak seçimlerinin resmi sonuçları açıklandı. Eski Başbakan Iyad Allavi'nin başındaki Irakiye koalisyonu seçimlerden birinci olarak çıktı.
ŞİKE SORUŞTURMASINDA 6 KİŞİ TUTUKLANDI
Futbolda şike soruşturması kapsamında 6 kişi tutuklandı. Zanlılar Metris cezaevine gönderildi.
YILDIRIM: TFF ÜÇ MAYMUNU OYNUYOR
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, düzenlediği basın toplantısıyla Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mahmut Özgener'i eleştirdi.
GENELKURMAY'DAN BASIN TURU
Genelkurmay, Kara Havacılık Komutanlığı'na basın turu düzenledi. Kadın pilotlar basın mensuplarının ilgi odağı oldu
(İHA) 10 yıl önce bugün neler oldu ?

Kaynak: İHA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Güncel

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10 yıl önce bugün neler oldu ?

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