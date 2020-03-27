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10 yıl önce bugün neler oldu ?

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

27.03.2020 11:25 | Son Güncelleme: 27.03.2020 11:27
10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye 'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.
DOĞU AKDENİZ'İN EN BÜYÜK LİMANI
Doğu Akdeniz'in En Büyük Yat Limanının Temeli Mersin'de atıldı. 220 dönümlük alan üzerine yapılacak olan bin yat kapasiteli limanın temel atma törenine ulaştırma bakanı Binali Yıldırım'ın da katıldı.
KAREKOD UYGULAMASI BAŞLIYOR
Sosyal Güvenlik Kurumu eczacılar için 'Kare Kod' isimli yeni bir uygulama başlatıyor. SGK, 15 Mayıs 2010 tarihinden itibaren kare kodsuz ilaç satan eczanelerin parasını ödemeyecek.
ADNAN POLAT YENİDEN GS BAŞKANI
Galatasaray Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda Adnan Polat tekrar başkan seçildi.
KEMANI AĞLATAN ADAM KONSER VERDİ
Kemanı Ağlatan Adam olarak adlandırılan ünlü keman ustası Farid Farjad Dicle Üniversitesinde konser verdi.
"SONSUZA KADAR VAROL TÜRKİYE" GECESİ
Konser öncesi tansiyonu yükselen Farjad'ın eşi ise hastaneye kaldırıldı. Balıkesir ülkü ocakları, "Sonsuza Kadar Varol Türkiye" gecesi düzenledi. Geceye katılan CHP'li sındırgı belediye başkanı çırpınırdı Karadeniz Türküsünü söyledi.
(İHA) 10 yıl önce bugün neler oldu ?

Kaynak: İHA

Etiketler: Sosyal Güvenlik Kurumu, Binali Yıldırım, Türkiye, Güncel

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10 yıl önce bugün neler oldu ?

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