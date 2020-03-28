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10 yıl önce bugün neler oldu ?

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

28.03.2020 13:30 | Son Güncelleme: 28.03.2020 13:31
10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye 'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.
"MUHSİN DAĞI" ŞEHİTLERİ YAD EDİLDİ
Sivas Belediyesi, helikopter kazasında hayatını kaybeden merhum Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşlarının ölümünün birinci yılı münasebetiyle anma programı gerçekleştirdi. Program sırasında, vatandaşlardan bazıları baygınlık geçirdi.
İKİ ÇOCUK BİR YIL ÖNCE KAYBOLDU
Kayseri'de 2009 yılı Ramazan Bayramı'nın 2. gününde kaybolan 2'si kardeş 3 çocuğun belirsizliği aileyi kahrediyor. Kaybolan çocukların küçük yeğeni 5 yaşındaki Melike minik avuçlarını açarak onların bulunması için her gün dua ediyor.
MANİSA'DA İNANILMAZ KURTULUŞ
Manisa 'nın Turgutlu İlçesi'nde, piknikten dönen aileyi taşıyan otomobil yoldan çıkıp 20 metre yükseklikten dereye uçtu. Ters dönen otomobildeki 2'si çocuk 6 kişi inanılmaz kazadan yaralı kurtuldu.
CUMHURBAŞKANI VESTEL'İ ZİYARET ETTİ
Manisa'da Mesir Şenliklerine Katılan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Vestel Fabrikasını Ziyaret Etti
MAÇ İSTANBUL'DA KAVGASI KONYA'DA
Turkcell Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti. İstanbul'daki maçın kavgası ise Konya'da oldu. İki takım taraftarlarına Konyasporlu taraftarlar müdahale etti. Yaşanan gersinlik kısa sürede sona erdi.
(İHA) 10 yıl önce bugün neler oldu ?

Kaynak: İHA

Etiketler: Ramazan Bayramı, Türkiye, Manisa, Güncel

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10 yıl önce bugün neler oldu ?

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