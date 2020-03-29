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10 yıl önce bugün neler oldu ?

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

29.03.2020 17:00 | Son Güncelleme: 29.03.2020 17:03
10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye 'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.
ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ GÖRÜŞMELERİ BİTTİ
AK Parti kurmayları, anayasa değişikliği paketine ilişkin son görüşmelerini tamamladı. Paket TBMM başkanlığına sunulacak.
MEDVEDEV İNTİHAR SALDIRISI YAPILAN METRODA
En az 38 kişinin hayatını kaybettiği Moskova 'daki iki metro istasyonuna düzenlenen intihar saldırıları sonrası, Devlet Başkanı Medvedev Lubinanka istasyonunu ziyaret etti.
ERDOĞAN VE MERKEL'DEN BASIN TOPLANTISI
Almanya Şansölyesi Angela Merkel Türkiye'ye resmi ziyarette bulundu. Merkel ve Erdoğan ortak basın toplantısı düzenledi.
YILDIRIM, ALMAN HEYETİYLE BİR ARAYA GELDİ
Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Türkiye'yi ziyaret eden Alman heyetindekilerle buluştu. Yıldırım, iki ülke arasındaki tarihi dostluk ilişkilerinin daha da gelişeceğine inandığını söyledi.
FATİH'TE ÜÇ KATLI BİNA ÇÖKTÜ
İstanbul Fatih'te üç katlı tarihi binanın üst katları çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken iki araçta maddi hasar meydana geldi.
(İHA) 10 yıl önce bugün neler oldu ?

Kaynak: İHA

Etiketler: Angela Merkel, Moskova, Türkiye, Güncel

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10 yıl önce bugün neler oldu ?

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