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10 yıl önce bugün neler oldu ?

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

31.03.2020 09:50 | Son Güncelleme: 31.03.2020 09:51
10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye 'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.
ASKERİ MAHKEMEYE YENİ DÜZENLEME
Bakanlar kurulu toplantısı yapıldı. alınan kararları Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek açıkladı.
ERDOĞAN'DAN SÖZDE TASARI TEPKİSİ
Başbakan Erdoğan ulusa seslendi. Erdoğan sözde Ermeni Soykırımı tasarısını kabul eden ülkelere tepkiliydi.
BALYOZ'DA 8 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ
Balyoz soruşturması kapsamında salıverilen 8 kişi cezaevinden tahliye edildi
OKULDA MAHSUR KALAN ÖĞRENCİ KURTARILDI
Muğla'nın bodrum ilçesinde bir öğrenci okulun alt katında mahsur kaldı. Öğrencinin imdat çağrısını okulun içindeki öğretmenler değil, mahalleli fark ederek yardımına koştu.
KİBARİYE VE SOYMAN UMREDEN DÖNDÜ
Safiye Soyman ve Kibariye umre ziyareti yaptı. Soyman ve Kibariye ziyaretin çok güzel geçtiğini söyledi.
(İHA) 10 yıl önce bugün neler oldu ?

Kaynak: İHA

Etiketler: Kibariye, Türkiye, Güncel

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10 yıl önce bugün neler oldu ?
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