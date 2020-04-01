10 yıl önce bugün neler oldu ?
10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.
01.04.2020 12:10 | Son Güncelleme: 01.04.2020 12:13
10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye 'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.
"KARDEŞİMİN İSTİFASINDAN HABERİM YOK"
CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu'na Van temasları sırasında kardeşinin CHP'den neden istifa ettiği soruldu.
ORG. BAŞBUĞ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU
Van'da bir grup avukat, Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ ve Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkan Vekili Kadir Özbek hakkında, adil yargılamayı etkileme' iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.
GÖKÇEK BÜYÜKELÇİLERLE FİDAN DİKTİ
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, başkentteki Büyükelçilerle birlikte Küresel ısınmaya dikkat çekmek amacıyla fidan dikti.
CHP'Lİ BAYRAM MERAL GAZDAN ETKİLENDİ
Tekel işçilerinin eylemi Ankara'da devam etti. CHP'li Bayram Meral de polisin elindeki spreyin düşerek patlaması sonucu gazdan etkilendi.
HALK OYUNU GÖSTERİSİNDE PAPUÇ KAZASI
Malatya'da 4. Tarım Fuarı'nın açılışında gösteri yapan halk oyunları ekibindeki gencin papucu çıktı.
(İHA)
"KARDEŞİMİN İSTİFASINDAN HABERİM YOK"
CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu'na Van temasları sırasında kardeşinin CHP'den neden istifa ettiği soruldu.
ORG. BAŞBUĞ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU
Van'da bir grup avukat, Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ ve Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkan Vekili Kadir Özbek hakkında, adil yargılamayı etkileme' iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.
GÖKÇEK BÜYÜKELÇİLERLE FİDAN DİKTİ
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, başkentteki Büyükelçilerle birlikte Küresel ısınmaya dikkat çekmek amacıyla fidan dikti.
CHP'Lİ BAYRAM MERAL GAZDAN ETKİLENDİ
Tekel işçilerinin eylemi Ankara'da devam etti. CHP'li Bayram Meral de polisin elindeki spreyin düşerek patlaması sonucu gazdan etkilendi.
HALK OYUNU GÖSTERİSİNDE PAPUÇ KAZASI
Malatya'da 4. Tarım Fuarı'nın açılışında gösteri yapan halk oyunları ekibindeki gencin papucu çıktı.
(İHA)
Kaynak: İHA
Etiketler: Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye, Güncel