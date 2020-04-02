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10 yıl önce bugün neler oldu ?

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

02.04.2020 09:35 | Son Güncelleme: 02.04.2020 09:38
10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye 'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.
DENİZ BAYKAL'A YUMURTALI PROTESTO
CHP Genel Başkanı Deniz Baykal Van Temasları Sırasında Vatandaşlar Tarafından Protesto Edildi. Bazı Protestocular Baykal'ın Otobüsüne Yumurta ve Taş Attı.
TAKSİM PALAS'IN ÇATI KATINDA YANGIN
Beyoğlu 'nda tarihi yapılar arasında yer alan 10 katlı Taksim Palas 'ın çatı katında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, cadde ve sokakların dar olması nedeniyle İstiklal Caddesi üzerindeki bazı dubaları ezerek geçmek zorunda kaldı. Kısa sürede söndürülen yangın sonucu küçük çapta maddi hasar oluştu.
ÇATIDA MANGAL KEYFİ YANGIN ÇIKARDI
Bahçelievler'de evinin teras katında mangal yakan vatandaş, kendi evinin yanmasına neden oldu. İtfaiyenin kısa sürede müdahale ettiği evde maddi hasar oluştu.
ROMANLAR DİPLOMA ALINCA GÖBEK ATTI
Hükümet tarafından başlatılan Roman açılımı kapsamında okuma yazma kursunu bitiren romanlar diploma sevincini göbek atarak kutladı
ULUDAĞ'A YENİ TELEFERİK GELİYOR
Bursa'ya yeni teleferik geliyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, oteller bölgesine 21 dakikada ulaşacak 10 kat daha fazla kapasiteli teleferiğin temelinin önümüzdeki günlerde atılacağını söyledi.
(İHA) 10 yıl önce bugün neler oldu ?

Kaynak: İHA

Etiketler: Beyoğlu, Türkiye, Palas, Güncel

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10 yıl önce bugün neler oldu ?
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