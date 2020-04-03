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10 yıl önce bugün neler oldu ?

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

03.04.2020 15:40 | Son Güncelleme: 03.04.2020 15:44
10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye 'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.
YOL YAPIMI MEZARLIĞI TAŞITTI
Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Karapınar Köyünden geçecek olan İstanbul Yolu, mezarlığa denk gelince köylü eski mezarı taşımaya karar verdi. Yaklaşık 120 yıllık mezarlıkta yerleri tespit edilebilen kabirler tek tek kazılarak çıkarılan kemikler çöp poşetlerine doldurulup başka bir mezara taşındı.
BALIKESİR POLİSİNDE GÖBEK OPERASYONU
Balıkesir Emniyet Müdürlüğü'nde, "göbek eritme" operasyonu başladı. Sabah erkenden stadyumda toplanan emniyet mensupları yürüyüş yapıp göbek eriten hareketler yapıyor.
ERZURUM'DA POLİS CİRİT TAKIMI KURULDU
Türkiye'nin ilk polis cirit takımı Erzurum'da kuruldu. Toplumsal olaylarda jop ve biber gazıyla gündeme gelen polis, bu sefer dostluk ve kardeşlik için ata sporu cirit'te at koşturdu, cirit attı.
KADIKÖY'DE YASTIK SAVAŞI YAPTILAR
Çevre ve Orman Bakanlığının başlattığı "81 ilde 81 orman" projesinin Çanakkale etabında Gelibolu ilçesine bağlı Değirmendüzü köyüne 30 bin fidan dikildi. 300690
KADIKÖY'DE YASTIK SAVAŞI YAPTILAR
İstanbul'da bir grup vatandaş, benzeri ABD'de görülen 'Yastık Savaş'ı oyunu oynadı.
Kadıköy Caddebostan Sahili'nde yüzlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.
(İHA) 10 yıl önce bugün neler oldu ?

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul, Türkiye, Polis, Güncel

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10 yıl önce bugün neler oldu ?
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