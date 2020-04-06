Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

10 yıl önce bugün neler oldu ?

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

06.04.2020 10:00 | Son Güncelleme: 06.04.2020 10:02
10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye 'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.
ERDOĞAN FRANSA'YA GİTTİ
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin davetlisi olarak akşam saatlerinde Fransa'ya gitti.
Bosna Hersek'teki temaslarının ardından Fransa'ya giden Başbakan Erdoğan, başkent Paris 'te konaklayacağı otele geçti. Otelde kısa süre kalan Erdoğan, daha sonra Versaille Sarayı'nda sergilenecek 'Müsenna' isimli oyunu izlemek üzere otelden ayrıldı. Programın ardından Erdoğan, yemekli resepsiyona katıldı.
YAĞAN DOLU HER YERİ BEYAZA BÜRÜDÜ
Çanakkale'nin Çan ilçesinde yaklaşık 1 saat süren dolu yağışı etrafın beyaz bir örtüyle kaplanmasına sebep olurken, buğday tarlaları ile meyvelerde de büyük zarara sebep oldu. 1 saat boyunca bilye büyüklüğünde yağan dolu, ilçe merkezi ile çoğu köyde etrafı beyaza bürüdü. Vatandaşlar böyle bir hadise ile ilk kez karşılaştıklarını ifade etti.
FİYATLARI PROTETO İÇİN TONLARCA SÜTÜ DÖKTÜLER
Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Çökelek köyünde süt üreticileri düşen süt fiyatlarını süt dökme eylemi ile protesto etti.
"Yem pahalı süt ucuz" diyen süt üreticileri ise, eylemlerini sonuna kadar sürdüreceklerini söyledi. Köy meydanında toplanan üreticiler, ellerinde getirdikleri dolu süt güğümlerini köy meydanında dökerek eylemlerini sona erdirdi.
460 KİŞİ DÜŞÜK TANSİYONLA HASTANEYE BAŞVURDU Isparta'nın Keçiborlu İlçesinde dün akşam 460 kişi tansiyon düşüklüğü şikayetiyle sağlık kuruluşlarına başvurdu.
Keçiborlu Belediye Başkanı Turgut Soykan, Sağlık Grup Başkanlığı'nın kendilerini uyarması üzerine içme suyuna verdikleri klor oranını yükselttiklerini belirtti.
(İHA) 10 yıl önce bugün neler oldu ?

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye, Paris, Güncel

Haberin Videosu :

10 yıl önce bugün neler oldu ?
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››10 yıl önce bugün neler oldu ? - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Emeklilerin merakla beklediği gün geldi! Paralar yarından itibaren hesaplarda olacak Haberler
Emeklilerin merakla beklediği gün geldi! Paralar yarından itibaren hesaplarda olacak
Zabıta çaldı, itfaiyeci söyledi! Karantinadaki halka seyyar konser Haberler
Zabıta çaldı, itfaiyeci söyledi! Karantinadaki halka seyyar konser
Hazırlıklar tamam! İkinci Bilim Kurulu üyelerinin isimleri netleşti Haberler
Hazırlıklar tamam! İkinci Bilim Kurulu üyelerinin isimleri netleşti
Duvara çarpan otobüs şoförü: Tansiyonum düştü, fark edemedim Haberler
Duvara çarpan otobüs şoförü: Tansiyonum düştü, fark edemedim
Ünlü oyuncu, ’Kıymetlim’ dediği yakınını koronaya kurban verdi Haberler
Ünlü oyuncu, "Kıymetlim" dediği yakınını koronaya kurban verdi
Canlı yayında tüyler ürperten iddia: Türkiye’deki vaka sayısı 600 ila 900 bin Haberler
Canlı yayında tüyler ürperten iddia: Türkiye'deki vaka sayısı 600 ila 900 bin
Salgında, bir ülke daha 100 bin vaka sayısını aşanlar listesine girdi Haberler
Salgında, bir ülke daha 100 bin vaka sayısını aşanlar listesine girdi
Dezenfeksiyon tünelleri zararlı mı? Uzman isim yanıtladı Haberler
Dezenfeksiyon tünelleri zararlı mı? Uzman isim yanıtladı

Son Dakika Güncel Haberleri

10:37: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü boş kaldı - Haber 10:37: Tarım ve Orman Bakanlığı ekilebilir tüm arazileri üretime katmak için harekete geçti - Haber 10:37: MSB: Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi - Haber 10:36: Pazar yerinde sosyal mesafeye yağmur engeli - Haber 10:36: Başkan Ahmet Atam: "Doğrunun ve haklının yanındayız" - Haber 09:54: Belediye'nin seyyar konseri, karantinadaki vatandaşlara keyifli anlar yaşattı - Haber 09:48: Almanya'da koronavirüs vaka sayısı 100 bini aştı - Haber 09:41: Koronavirüsü yenen 34 yaşındaki iş insanı: Yengemi kaybettim cenazesine gidemedim - Haber 09:35: Ünlü milyarder iş insanı Sergio Rossi koronavirüsten hayatını kaybetti - Haber 09:30: Uzman isim yanıtladı: Meydanlara kurulan dezenfeksiyon tünelleri zararlı mı? - Haber 09:16: Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz, "Salgın ne zaman bitecek?" sorusunu yanıtladı - Haberler 08:54: Soylu'dan, gündemi sarsan "maaş kesintisi" iddialarına yanıt: Ben buna karışmam, hiçbir polis imzalamak zorunda değil - Haber