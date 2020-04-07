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10 yıl önce bugün neler oldu ?

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

07.04.2020 08:55 | Son Güncelleme: 07.04.2020 08:56
10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye 'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.
ERDOĞAN PARİS'TE TÜRK VATANDAŞLARLA BULUŞTU Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Paris 'te Türk Vatandaşlarıyla Buluştu. Erdoğan'a burada sevgi seli vardı.
BREZİLYA'DAKİ SEL VE HEYELANDA 95 KİŞİ ÖLDÜ
Brezilya 'nın Rio de Janeiro kentinde etkili olan şiddetli sağanak, sel ve toprak kaymasına neden oldu. Afette 95 kişi hayatını kaybetti.
Şehirde olağanüstü hal ilan edildi ve riskli bölgelerde tahliyeler yapıldı.
FİYATLARI SÜT DAĞITARAK PROTESTO ETTİLER
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, süt fiyatlarının düşürülmek istenmesini protesto eden üreticiler 30 ton sütü vatandaşlara bedava dağıttı.
Ellerinde bidonlar ve şişelerle belediye önünde toplananlar süt alabilmek için birbirleriyle yarıştı.
MAHKUMLARA FİDAN DİKME CEZASI VERİLDİ Batman'da çeşitli suçlardan mahkum olan 14 kişiye Beşiri Kıra Dağında bin 50 fidan dikim cezası verildi.Bu ceza mahkumları sevindirdi.
ABANT'TA NİSAN AYINDA KAR VE SİS Bolu'da bulunan ve Türkiye'nin gözde mekanlarından olan Abant Tabiat Parkı beyaza büründü. Bahar sevincinin yaşandığı Abant'ta kar sürprizi kısa sürede yerini sise bıraktı. Tatilciler yoğun sis eşliğinde kısa süreli yağan kar yağışının tadını çıkardı.
BU KEDİ DÖRT DEĞİL, İKİ AYAK ÜSTÜNDE Bu kedi görenleri hayrete düşürdü. Arka iki ayağının üstünde dakikalarca durabilen sevimli kedi kısa sürede internet starı haline geldi.
(İHA) 10 yıl önce bugün neler oldu ?

Kaynak: İHA

Etiketler: Brezilya, Türkiye, Paris, Güncel

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10 yıl önce bugün neler oldu ?
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