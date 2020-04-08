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10 yıl önce bugün neler oldu ?

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

08.04.2020 10:10 | Son Güncelleme: 08.04.2020 10:11
10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye 'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.
FATİH'TE DÜNYA ROMANLAR GÜNÜ KUTLAMASI
Sulukule Roman Kültürünü Geliştirme Derneğince organize edilen "8 Nisan Dünya Romanlar Günü", Fatih 'te düzenlenen etkinlikle kutlandı. Şenlikten çok memnun olduğunu dile getiren Romanlar, hükümetin yürütmüş olduğu 'Roman Açılımı'na tam destek verdi.
TÜRK POLİS TEŞKİLATI 165 YAŞINDA Türk Polis Teşkilatı'nın 165'inci kuruluş yıldönümü dolayısıyla Antalya'nın Alanya İlçesi'nde Emniyet Müdürlüğü tarafından yamaç paraşütü etkinliği düzenlendi. Emniyet amiri ve 3 polis memuru, 700 metre yükseklikten uçuş yaptı.
Profesyonel pilotlar eşliğinde uçma keyfi yaşayan polislerin 20 dakikalık serüveni Cleopatra Plajı'nda sorunsuz bir şekilde son buldu.
RÜZGAR AYDINLATMA DİREĞİNİ DEVİRDİ
Malatya'da rüzgarın etkisine dayanamayan aydınlatma direği, kaldırımda yürüyen vatandaşların üzerine düştü. Eski belediye binasının yanında meydana gelen olayda şiddetli rüzgarın etkisi ile üzerine bez afiş asılı olan aydınlatma direği, kaldırama devrildi. O esnada karşıdan karşıya geçen vatandaşlar, durumu uzaktan fark eden bir kişinin uyarısı ile kaçmayı başardı.
(İHA) 10 yıl önce bugün neler oldu ?

Kaynak: İHA

Etiketler: Sulukule, Türkiye, Fatih, Güncel

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10 yıl önce bugün neler oldu ?
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