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10 yıl önce bugün neler oldu ?

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

09.04.2020 10:10 | Son Güncelleme: 09.04.2020 10:12
10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye 'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.
ERDOĞAN ADALET SARAYI ŞANTİYESİNİ GEZDİ
Başbakan Erdoğan, Özel Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği Sağlık Merkezi Hastanesi açılış törenine katıldı. Törenin ardından Erdoğan, Kartal'da yapılan Avrupa'nın en büyük Adalet Sarayı'nda incelemelerde bulundu. Şantiye sahasına girişte Erdoğan'ı İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Cengiz Engin karşıladı. Yaklaşık yarım saat şantiyede yetkililerden bilgi alan Başbakan Erdoğan, ardından şantiye alanında incelemelerde bulundu.
KIRGIZİSTAN'DA MAHSUR KALAN TÜRKLER YURDA DÖNDÜ
Kırgızistan 'daki isyanın ardından ülkede mahsur kalan Türk vatandaşları yurda döndü. Kırgızistan'da halk ayaklanmasının ardından THY - Bişkek seferlerini iptal etmesi üzerine Kırgızistan'da mahsur kalan Türk vatandaşları, THY'nın seferlerini başlatması üzerine bugün yurda döndü.
İSTANBUL'UN LALELERİ SİLİVRİ'DE YETİŞİYOR
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin "En Güzel Lale İstanbul'da Yetişir" ve "İstanbul Lalesiyle Buluşuyor!" sloganlarıyla İstanbul'la yeniden buluşturduğu laleler, ilkbaharın gelmesiyle birlikte kentin dört bir yanını süslemeye başladı. Özellikle korular ve soğanlı bitkiler parkında ağırlıklı olmak üzere Silivri 'den Tuzla'ya kadar şuana kadar 9 milyon 300 bin adet lale dikildi. İstanbul'u süsleyen laleler Konya Çumra başta olmak üzere Silivri, Çatalca, Şile, Pamukova ve Geyve köylüleri tarafından yetiştiriliyor.
MUSTAFA DENİZLİ, 1 YIL DAHA BEŞİKTAŞ'TA Beşiktaş Teknik Direktörü Mustafa Denizli kulüple olan sözleşmesini 1 yıl daha uzattı.
Beşiktaş Kulübü'nün resmi internet sitesine yaptığı açıklamada, teknik direktör Mustafa Denizli, başkan Yıldırım Demirören ve yönetim kuruluna kendisine verdiği destek dolayı teşekkür etti. Beşiktaş'a geçtiğimiz yıl çifte kupa kazandıran tecrübeli teknik adam, sözleşmesini 1 yıl daha uzattığı için mutlu olduğunu ifade etti.
(İHA) 10 yıl önce bugün neler oldu ?

Kaynak: İHA

Etiketler: Kırgızistan, İstanbul, Silivri, Türkiye, Güncel
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