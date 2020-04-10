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10 yıl önce bugün neler oldu ?

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

10.04.2020 09:05 | Son Güncelleme: 10.04.2020 09:06
10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye 'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.
BAŞBAKAN ERDOĞAN, POLİS RESEPSİYONUNA KATILDI
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Türk Polis Teşkilatının 165. Kuruluş Yılıdönümü nedeniyle düzenlenen polis resepsiyonuna katıldı.
Başbakan Erdoğan, üzerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün logosu ile "Halk için emniyet, adalet için hizmet" sloganı ve "165. yılında İstanbul polisi", "Artık suç değil sevgi işleyin" yazılarının bulunduğu 6 katlı pastayı beraberindekilerle kesti.
Erdoğan İstanbul polisinin ve polis teşkilatının 165. yılında bir arada olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.
PUTİN, UÇAĞIN DÜŞTÜĞÜ ALANI ZİYARET ETTİ Rusya Başbakanı Vladimir Putin, Polonya Cumhurbaşkanı Lech Kaczynski (LEH KACİNZSKİ) ve diğer 96 kişiyi taşıyan ve düşen uçağın enkazının bulunduğu bölgeyi ziyaret etti.
Polonya Cumhurbaşkanı ve eşi, Polonya genelkurmay başkanı ve diğer üst düzey yetkilileri taşıyan uçak sabah saatlerinde inişe geçtiği sırada düşmüştü.
BURSA'DA FETİH YÜRÜYÜŞÜ COŞKUSU
Bursa 'nın fethinin 684. yıldönümünde Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen "Osman Gazi'yi Anma ve Fetih Şenlikleri" kapsamında fetih yürüyüşü gerçekleştirildi.
Bursa'da bu yıl 6'ncisi düzenlenen "Osman Gazi'yi Anma ve Fetih Şenlikleri" çerçevesinde yapılan 'Fetih Yürüyüşü' büyük ilgi gördü. Mehter takımı ve kılıç kalkan ekiplerinin geçişini keyifle izleyen vatandaşlar, yürüyüşe katılarak coşkuya ortak oldu.
Etkinliğe Bosna Hersek, Kıbrıs, Kosova ve Makedonya'dan gelen kardeş belediye başkanları da katıldı.
KIRMIZI KART GÖRDÜ, KADIN HAKEME SALDIRDI
Salihlispor ile Kula Ülküspor arasındaki amatör maçta kırmızı kart gören Kula Ülküsporlu futbolcu, kadın yan hakeme saldırdı. Bu esnada saha içerisinde bulunan polisin araya girmesiyle olay yatıştırıldı. Olayların uzaması üzerine sahaya takviye ekip sevk edildi.
(İHA) 10 yıl önce bugün neler oldu ?

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Türkiye, Polonya, Bursa, Güncel
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