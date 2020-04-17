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10 yıl önce bugün neler oldu ?

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

17.04.2020 09:55 | Son Güncelleme: 17.04.2020 09:56
10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye 'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.
ERDOĞAN ANTALYA'DA AÇILIŞLARA KATILDI
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, telekonferans sistemi ile Antalya Havalimanı Yeni İç Hatlar Terminali ve Antalya-Kemer-Tekirova bölünmüş yol tünelleri bölgesinin açılışını gerçekleştirdi.
BAYKAL ÇAYYOLU MEYDAN PARKI'NIN AÇILIŞINI YAPTI
CHP Genel Başkanı Deniz Baykal Yenimahalle Belediyesi'nin Çayyolu'ndaki semt birimi hizmet binasını ve meydan parkının açılışını yaptı. Çayyolu'nda gerçekleştirilen açılışa Baykal'ın yanı sıra CHP Grup Başkan Vekili Hakkı Suha Okay CHP milletvekilleri, partililer ve vatandaşlar katıldı.
BALIKESİR CEZAEVİ BOŞALTILDI
Balıkesir Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nun kapalı bölümündeki 360 tutuklu ve hükümlü mahkum Kepsut ilçesinde yapımı tamamlanan L Tipi bölge cezaevine nakledildi.Sabah erken saatlerde başlayan nakil işlemleri sırasında jandarma ve polis tarafından cezaevi çevresinde geniş güvenlik tedbirleri alındı. Jandarma timlerinin eskortluğunda yola çıkan ring araçları güvenlik için konvoy yerine ayrı ayrı götürüldü. Kapalı tutukevi bölümü tamamen boşaltılan Balıkesir Cezaevi'nin bundan böyle Balıkesir Açık Ceza İnfaz Kurumu olarak hizmet vereceği, 70 tutuklunun burada bırakıldığı bildirildi.
CUMHURBAŞKANLIĞI BİSİKLET TURU'NDA KAZA
46.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 114 kilometrelik Finike-Antalya etabının finişinde kaza yaşandı.
Sporcular virajı alamayarak bariyerlerin ardından yarışı takip eden izleyiciler arasına daldı.
Kaza sonrası yaralananlara sağlık ekipleri müdahalede bulundu.
Düşen grubun içerisinde şimdiye kadar 4 etap alan Tur'un gözde isimlerinden Andre Greipel de bulunuyordu.
Yaşanan kazanın Türkiye'nin Şampiyonlar Ligi'nden düşmesine neden olabileceği bildirildi.
(İHA) 10 yıl önce bugün neler oldu ?

Kaynak: İHA

Etiketler: Balıkesir, Antalya, Türkiye, Güncel
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