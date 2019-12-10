Haberler » Magazin » 10 yıl sonra ekranlara Doktor Ela olarak tekrar dönüş yapan Yasemin Özilhan ilk kez konuştu - Magazin

10 yıl sonra ekranlara Doktor Ela olarak tekrar dönüş yapan Yasemin Özilhan ilk kez konuştu

Uzun bir aradan sonra Mucize Doktor dizisiyle ekrana dönen Yasemin Özilhan, hayranlarına büyük bir mutluluk yaşatmıştı. Doktor Ela karakteriyle tekrar seyirci karşısına çıkan Özilhan duygularını dile getirdi.

10.12.2019 14:51 | Son Güncelleme: 10.12.2019 15:17

FOX TV ekranlarında yayınlanan ve reytinglerde zirveyi kimseye kaptırmayan Doktor dizisine sürpriz bir isim dahil oldu. Yıllar önce Doktorlar dizinde "Doktor Ela" karakterini canlandıran Yasemin Özilhan, aynı karakter ile Mucize Doktor'un kadrosuna dahil oldu.

DUYGULARINI ANLATTI

Yasemin Özilhan'ın Doktor Ela karakteriyle diziye katılması ile izleyiciler büyük bir sürpriz yaşarken, sosyal medyada da "Doktor Ela" etiketi gündem olmuştu. Özilhan, uzun bir aradan sonra sahnelere dönmesiyle ilgili konuştu.

"ÇOK KEYİF ALDIM"

2009 yılında biten Doktorlar dizisinden tam 10 yıl sonra ekranlara geri dönen Yasemin Özilhan, "Çok keyif aldım. Eski anılarımı yad ettim diyebilirim. Oyunculuk, ara verilince unutulacak bir şey değil. Sevdiğim ve özlediğim bir işti. 10 yıl sonra tekrar tatmış oldum" dedi.

DİZİDEN ELDE ETTİĞİ GELİRİ VAKIFA BAĞIŞLAYACAK

Özilhan, "Oyunculuğu özlediniz mi?" sorusuna "Özlem oluyor. Kaç yılımı harcadığım işimi özlüyorum tabii. O tempoyu, arkadaş çevremi özlüyorum ama şu an evdeki mutluluğumu hiçbir şeye değişmem" demişti. Güzel oyuncu ayrıca diziden elde ettiği geliri bir vakıfa bağışlayacak.


Güzel oyuncu sosyal medya hesabından 10 yıl önce Doktorlar setinde birlikte çalıştığı makyözüyle brlikte olduğu fotoğrafını da "10 yıl sonra seninle yeniden" notunu paylaştı.

Mucize Doktor dizisine dahil olan Mucize Doktor dizisine dahil olan 'Doktor Ela', sosyal medyada gündem oldu

10 yıl sonra ekranlara Doktor Ela olarak tekrar dönüş yapan Yasemin Özilhan ilk kez konuştu

Yasemin Özilhan, Mucize, TV, Magazin


HABER YORUMLARI (3)
DENİZ SAYNUR..:Parayla rezil olmak diye buna denilir estetik Maf etmiş yüzünü bikere yaşlı gösteriyor..
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
VVVVV:Cok cirkin olmusun o ney korkuluk gibi
Yayından Kaldır
1 2
Cevap yaz
GAZİ:İkisinin aynı olma ihtimali çok zayıf iki farklı insan gibiler
Yayından Kaldır
3 1
Cevap yaz
Magazin

Son Dakika Haberleri

16:53 İsveçli müzik grubu Roxette'in vokalisti Marie Fredriksson öldü - Magazin
16:42 'MasterChef Türkiye' yarışmasına veda eden Suna Aydın estetik yaptırdı - Magazin
16:38 Çin'de küpte pirinç içine gömülmüş en az 500 yıllık yumurtalar bulundu - Magazin
16:38 Kocaeli'de 3 oyun tiyatroseverlerle buluşacak - Magazin
16:22 Ahu Yağtu, göğüs dekolteli fotoğrafı ile büyük beğeni topladı - Magazin
16:13 İbrahim Tatlıses eski eşi Ayşegül Yıldız'a "Dolandırıcı" diyen bir kadına sosyal medya üzerinden gözdağı verdi - Magazin
14:51 10 yıl sonra ekranlara Doktor Ela olarak tekrar dönüş yapan Yasemin Özilhan ilk kez konuştu - Magazin
14:27 Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer, ip üzerinde amuda kalktı - Magazin
12:42 Evinde kaza geçiren Merve Özbey, ayak parmaklarından ameliyat olacak - Magazin
10.12.2019 17:05:52