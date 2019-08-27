Haberler» 3. Sayfa» Haber

10 yıl sonra ölünce bulundu

Adıyaman'da 10 yıl önce kaybolan 65 yaşındaki vatandaş, Gaziantep'te ölü bulundu.

27.08.2019 15:08 10 yıl sonra ölünce bulundu
Adıyaman'da 10 yıl önce kaybolan 65 yaşındaki vatandaş, Gaziantep'te ölü bulundu.

Olay, geçen hafta Burç Ormanı'nın arkasındaki GASKİ'ye ait su deposunun yanında meydana gelmişti. GASKİ çalışanları, su deposunun yanında erkek ceset bulmuştu. Ceset olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılıp, otopsinin ardından Yeşilkent Mezarlığı morguna konulmuştu.

Üzerinden kimlik bilgileri çıkmayan şahsın cenazesinden örnekler alınarak, DNA testi yapıldı. Şahsın DNA'sı Kayıp Şahıslar Bürosu'nda kaydı bulunan Mehmet Balaban ile eşleşti. Bunun üzerine Yeşilkent Mezarlığı morguna gelen Mehmet Balaban, cenazeyi teşhis etti. Cenazenin babası Hüseyin Balaban'a ait olduğunu teşhis eden Mehmet Balaban, büyük şok yaşadı. Balaban'ın çocuklarının Adıyaman Besni'de yaşadıkları, babalarını 10 yıldır göremedikleri ortaya çıktı. Morgdan alınan Balaban'ın cenazesi defnedilmek üzere Besni'ye götürüldü. - GAZİANTEP

Gaziantep, Adıyaman, Balaban, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
16:20   16 yaşındaki genç yol kenarında ölü bulundu
16:17   Su tankerinden 467 kilo esrar çıktı
16:04   Alaplı'da FETÖ'den 1 gözaltı
16:03   Antalya'da gasp şüphelilerine yakınlarından 'arkandayız oğlum' telkini
16:00   Avrasya Tüneli içerisinde bir araç yan yattı...Tünel tek taraflı trafiğe kapatıldı
16:00   Pençe-3 Harekatı kapsamında PKK'ya ait hedefler böyle vuruluyor
15:58   İzmir merkezli 4 ilde torbacı operasyonu: 13 gözaltı