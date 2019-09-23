10 yıldır aranıyordu, yurt dışına kaçarken polis ekiplerince yakalandı

BARTIN'ın Kurucaşile
ilçesinde, 10 yıl önce cinsel istismar suçundan 17 yıl hapis cezasına çarptırılan H.İ.Ö. (40) yurt dışına kaçmaya çalışırken polis ekiplerince yakalandı.
Kurucaşile'de, 15 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle yargılanan H.İ.Ö., 2009 yılında, 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Cezanın kesinleşmesinin ardından H.İ.Ö kayıplara karıştı. Bartın
Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, öğlen saatlerinde H.İ.Ö.'nün yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, H.İ.Ö.'nün kullandığı otomobili belirleyip, takibe aldı. H.İ.Ö.'nün otomobili Bartın İnkum yolu üzerinde durduruldu. Otomobiliyle Gürcistan'a kaçmak isterken yakalanan H.İ.Ö. adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.