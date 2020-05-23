10 yıllık eşini sokak ortasında silahla vurarak öldürdü

Ankara'da bir kişi, 10 yıllık eşini sokak ortasında silahla vurarak öldürdüBaşkentte 10 yıllık eşi S.T'yi öldüren 51 yaşındaki V.T yakalanacağı sırada bekçilere de ateş açtı, başına silahı dayayarak intihara kalkışan zanlı son anda ikna edilerek emniyete götürüldü.

10 yıllık eşini sokak ortasında silahla vurarak öldürdü
23.05.2020 16:38 | Son Güncelleme: 23.05.2020 16:53
Ankara'da bir kişi, 10 yıllık eşini sokak ortasında silahla vurarak öldürdü

Başkentte 10 yıllık eşi S.T'yi öldüren 51 yaşındaki V.T yakalanacağı sırada bekçilere de ateş açtı, başına silahı dayayarak intihara kalkışan zanlı son anda ikna edilerek emniyete götürüldü.

Ankara'nın Sincan ilçesi Fatih Caddesi üzerinde bulunan Keklik sokakta kan donduran cinayet vakası yaşandı. V.T isimli zanlı 10 yıllık eşini bayram öncesi Arife gününde gözünü kırpmadan öldürdü. V.T eşi S.T ile iddialara göre önceki gün sebebi belli olmayan bir konu yüzünden tartıştı. Sonraki gün V.T eşini markete gidip alış veriş yapma bahanesi ile oturdukları ikametten çıkarttı. V.T. bir de üzerine de polis olmamasına karşı polis gömleği bulup giydi. V.T. sokak ortasında yanına aldığı silahı çekip eşini boynundan vurdu. Olayı gören vatandaşlar polis ekipleri ve sağlık görevlilerine haber verdi. Hastaneye kaldırılan S.T gerçekleştirilen müdahalelere karşın kurtulamadı. Cinayet mahallinde kaçan V.T.'nin peşine polis ve bekçi unsurları düştü. Bir köşede kıstırılan V.T güvenlik güçlerine de ateş açtı. V.T. yakalanacağını anlayınca silahı kafasına dayayarak intihara yeltendi. Güvenlik güçleri V.T.'yi ikna ederek teslim olmasını sağladı.

Olayın görgü tanıklarından Salih K. ise " Saat 10.00 civarıydı gazete almaya inmiştim. Dışarı çıktığımda o arkadaş kafasına silahını dayamıştı, üzerinde polis gömleği vardı. Polis arkadaşlara de tehditler savuruyordu. Polis arkadaşlar gelip sıkıştırdılar onu ben olayın ne olduğunu anlamadım. İlerde bir polis grubu daha vardı. Oraya gittiğimde bayan arkadaşın boynundan vurulmuş yattığını gördüm" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: Ankara, Polis, 3. Sayfa, Haber

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