Merhaba canlarım
Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde aranızdan 3 kişiyle buluşup kahvaltı yapacağım diye duyuru yapmıştım. 17 Kasım Cumartesi Başakşehir
Yeşilçam Kahve Evi' nde çok güzel bir kahvaltı yaptık. Bana değer verip gelen arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Sayenizde hayatım boyunca unutamayacağım bir gün geçirdim . Umarım daha ileride daha kalabalık kutlamalar da yaparız. Bizi evimizde gibi ağırlayan Yeşilçam Kahve Evi işletmecisi Fatih
bey ve Ahmet beye de tekrar teşekkürler.
Başakşehir
22 Kasım 2018 Perşembe 17:35