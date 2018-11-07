Sonunda 100.000 kişilik bir aile olduk canlarım. Bu kutlamayı tabi ki sizlerle yapmalıyım. Gönül isterdi ki çok büyük bir kutlama yapalım. İleride o da olur inşallah ?? Aranızdan 3 kişi ile 17 Kasım Cumartesi saat 10.00 'da kahvaltı yapacağım. Katılmak isteyen arkadaşlarım kahvaltı İstanbul
avrupa yakasında olacak. Katılım için yapmanız gerekenler
- Youtube
kanalıma abone olmak
-Videonun altına kanalım, videolarım ya da benim hakkımda bir cümle yazmak.
Tabi mail adresinizi de yazmayı unutmayın, sizinle mail yoluyla iletişime geçeceğim.
15 Kasım' da seçilen isimlere mail göndereceğim.
Değerli katılımlarınız için çok teşekkür ederim ??
İstanbul,Youtube
07 Kasım 2018 Çarşamba 22:30