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"100/2000 YÖK Doktora Bursu" güz dönemi başvuruları başladı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığınca yürütülen yurt içindeki devlet üniversitelerinde 100 öncelikli alanda burs verilmesini kapsayan "100/2000 YÖK Doktora Burs Programı" güz dönemi başvuruları başladı.

20.12.2019 16:44 | Son Güncelleme: 20.12.2019 16:44
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığınca yürütülen yurt içindeki devlet üniversitelerinde 100 öncelikli alanda burs verilmesini kapsayan "100/2000 YÖK Doktora Burs Programı" güz dönemi başvuruları başladı.
YÖK'ün internet sitesinde yer alan duyuruya göre, yükseköğretim kurumları, başvurmak istedikleri alanlar için bugünden itibaren 10 Ocak saat 17.00'ye kadar "https://webuyg.yok.gov.tr/doktora" adresinden başvurularını yapacak. İlan edilen öncelikli alanlardan, en fazla 5 alan için en az 3 kontenjan talep edilerek başvuru yapılabilecek.
Bu aşamada sadece üniversitelerin kontenjan taleplerine yönelik başvurular alınacak. Öğrencilere yönelik başvurular, bu başvuruların sonuçlanması sonrasında kontenjan hak eden üniversitelerce ilan edilecek.
Öncelikli alanlar güncellendi
"100/2000 YÖK Doktora Burs Programı" güz dönemi kapsamında 100 öncelikli tematik alanda da güncellemeye gidildi.
Bu kapsamda yeni eklenen öncelikli alanlar şöyle:
"Enerji depolama, güç elektroniği, motor teknolojileri, savunma teknolojileri (Yönlendirilmiş ve yoğun enerji teknolojileri, görünmezlik teknolojileri, yüzey ve kaplama teknolojileri, uydu tasarımı, patlayıcı davranışları ve detonasyon teknolojisi, çağdaş radar teknolojileri, hava platformu tasarımı, güdüm teknolojileri), Doğu Akdeniz çalışmaları, kamu diplomasisi, kırsal kalkınma, soykırım çalışmaları, uluslararası çatışma çözümleri/müzakere ve arabuluculuk, dil ve konuşma terapisi, fizik tedavi ve rehabilitasyon."
Ayrıca bazı mevcut öncelikli alanlara da spesifik alanlarda çalışma konuları eklendi.

Yükseköğretim Kurulu, Güncel

Kaynak: AA

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