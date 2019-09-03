Emniyet Genel Müdürlüğünce polis sorumluluk bölgesinde 29 Ağustos'ta yapılan denetimlerde her 100 araçtan 7'sinde yangın tüpü bulunmadığı belirlendi.

Emniyet Genel Müdürlüğünce, trafik güvenliğinin sağlanması, sürücülerin trafik kurallarına uyma düzeylerinin üst seviyeye çıkarılması amacıyla 29 Ağustos'ta ülke genelinde "Araçlarda Bulundurulması Mecburi Gereçlerin Kullanımına" yönelik özel denetim gerçekleştirildi.

Denetimlere ilişkin rakamlar her 100 araçtan 7'sinde yangın tüpü bulunmadığını ortaya koydu. Ekipler, 85 bin 206 araçtan 5 bin 693'ünde yangın tüpü bulundurulmadığını tespit etti.

Uygulamalarda 814 araç trafikten men edilerek 138 sürücünün ehliyetine geçici olarak el konuldu, 13 bin 704 kural ihlali tespit edilerek cezai işlem yapıldı.

Kaynak: AA