100 bin TL değerinde altın çalan 7 kişiden 6'sı tutuklandı

Afyonkarahisar'da girdikleri bir evden yaklaşık 100 bin TL değerinde altın çalan 2'si kadın 7 kişi polisin başarılı takibi sonrası yakalandı. Adliyeye sevk edilen şahıslardan 6'i tutuklanırken 1'i ise serbest bırakıldı.

Olay, Nazmi Saatçi Mahallesi 589 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir evden 100 bin TL altın çalındığı ihbarı üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şubesi Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Olayın gerçekleştiği evin çevresindeki güvenlik kameraları ve KGYS görüntülerini inceleyen ekipleri, olayı gerçekleştirenlerin 16 ACS 570 plakalı otomobille kentten ayrıldığını tespit etti. Ardından aracın peşini bırakmayan ekipler otomobilin kentteki bir AVM'nin otoparkında olduğunu belirledi. Sonrasında operasyon yapan ekipler aracı Efeli Kavşakta durduran ekipler içindeki şahısları gözaltına aldı.

Şahıslardan 6'sı tutuklandı

Otomobilde arama yapan ekipler çalıntı olduğu belirlenen altın bilezik, küpe, yüzük, takı seti, bileklik, kol saati, kol düğmesi, 220 lira, 4 cep telefonu ve hırsızlık olaylarında kullanıldığı değerlendirilen elbiseler ele geçirildi.

Olayın ardından gözaltına alınan ve aralarında 2 kadının da olduğu T.G., Ü.O., A.Ö., A.Ö., B.K., G.C. ve F.Ö.'yü gözaltına aldı. Sonrasında adliyeye sevk edilen şahıslardan 6'sı çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, 1'i serbest bırakıldı. - AFYONKARAHİSAR