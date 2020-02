100 bin TL'ye kadar alınacak ikinci el araçları listelendi

Otomotiv sektörünün en büyük veri ve analiz şirketlerinden Cardata, Türkiye'de 100 bin TL'ye kadar satın alınabilecek ikinci el otomobilleri listeledi.Sıfır otomobil fiyatlarında yaşanan artış ve ithal modellerdeki stok sıkıntısı, yılın ilk günlerinden itibaren ikinci el otomobillere olan ilgiyi daha da artırdığı belirtiliyor. Özellikle 100 bin TL'ye kadar olan ikinci el otomobiller pazarda oldukça rağbet görüyor. Bu doğrultuda, otomotiv sektörünün en büyük veri ve analiz şirketlerinden Cardata, ikinci el araçlarla ilgili kapsamlı bir çalışma hazırladı. Şirket, 100 bin TL'ye kadar satın alınabilecek ikinci el araçların listesini çıkardı.Söz konusu fiyat aralığındaki araçların büyük bir kısmını dizel ve manuel vitesli otomobillerin oluşturduğu dikkatleri çekerken, listede Fiat Ford ve Volkswagen'e ait modeller ağırlıklı olarak yer aldı. Toplamda 101 otomobilin yer aldığı listedeki en uygun fiyatlı otomobil 29 bin 200 TL'lik fiyatıyla 2006 model Hyundai Accent 1.5 CRDI olurken, 100 bin TL bandına en yakın ikinci el otomobil satış fiyatı ortalama 99 bin 600 TL'ye ulaşan Volkswagen Polo 1.4 TDI BMT oldu."Yüzde 60'a varan artışlar var"Hazırlanan veriler ışığında ikinci el pazarını değerlendiren Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, "Geçtiğimiz yılın son çeyreğinden itibaren yaşanan kademeli artış Ocak ayında da devam etti. Bu dönem sektör adına çok ilginç verileri karşımıza çıkardı. Bazı ikinci el otomobil modellerinde, geçtiğimiz yıl ile kıyaslandığında yüzde 60'a varan artışlar yaşandığını görüyoruz. Hatta '0' kilometre fiyatına da yaklaşan ikinci el araçlar var. Bu artışlar ikinci el araçların değerli bir yatırım enstrümanı olarak görülmesine yol açıyor. Öyle ki, 12 ayda böyle bir getiriyi sunabilen başka finansal enstrüman yok. Buradan hareketle tüketici aracının değerlenmesini bekliyor ve satmıyor. İkinci el araç tedarikini oldukça azaltan bu sebep, fiyatların yükselmesindeki ana etken olarak öne çıkıyor. Bunun yanında, sıfır otomobil fiyatlarındaki artış, filo kiralama şirketlerinin araç parklarını elinde tutması ve ithal modellerdeki stok sıkıntıları pazardaki artışa neden olan etkenler arasında yer alıyor." dedi."Haziran ayından itibaren düşüş öngörüyoruz"Sıfır kilometre araç satışlarında yaşanan düğüm çözülmedikçe ikinci el fiyatlarının yüksek kalmaya devam edeceğini bildiren Yalçın, sözlerini şu şekilde tamamladı: "Yılın ilk yarısında bu kısır döngünün devam edeceğini düşünüyoruz ancak sektör beklentileri dikkate alındığında Haziran ayından itibaren ikinci el fiyatlarında kademeli bir düşüş öngörebiliriz. Bizler ise şirket olarak, hem iş ortaklarımız hem de doğrudan tüketicilere sıfır ve ikinci el araçlar konusunda en doğru ve güncel bilgileri vermeyi sürdürüyoruz. Bu bağlamda, önemli işbirlikleri de gerçekleştirdik. Son olarak Turkcell ile önemli bir çalışmaya imza attık ve Türkiye'nin en çok indirilen yerli iletişim ve yaşam platformu BiP'teki yerimizi aldık. Şu anda operatör bağımsız tüm BiP kullanıcıları Cardata servisi üzerinden sıfır kilometre araç fiyat bilgilerine ücretsiz olarak erişebiliyor."Türkiye'de 100 bin TL'ye kadar bütçeyle satın alınabilecek ikinci el otomobillerden bazları şöyle sıralandı:Hyundai Accent 1.5 CRDI Admire (2006) 29 bin 200 TLRenault Symbol 1.5 DCI Authentique (2010) 39 bin 500 TLFiat Linea 1.3 MultiJet Active Plus (2012) 44 bin 500 TLFord Fiesta 1.4 TDCI Trend (2012) 53 bin 600 TLRenault Clio 1.2 16V Joy (2013) 54 bin TLFiat Linea 1.3 Multijet Pop (2015) 54 bin 700 TLHyundai i20 1.4 CRDI Jump (2013) 55 bin 400 TLVolkswagen Polo 1.2 TDI Trendline (2012) 57 bin 100 TLHonda Civic 1.6 i-VTEC Elegance (2007) 66 bin 700 TLFiat Egea 1.3 MultiJet Easy (2016) 71 bin 400 TLRenault Fluence 1.5 DCI Touch Plus (2013) 76 bin 500 TLFord Focus 1.6 TDCI Trend X (2013) 79 bin TLOpel Astra 1.6 Edition Plus (2016) 82 bin 800 TLFiat Egea 1.3 MultiJet Urban (2017) 84 bin 100 TLRenault Clio 1.5 DCI Joy (2018) 85 bin 700 TLFord Focus 1.6 TDCI Trend X (2014) 86 bin 700 TLVolkswagen Jetta 1.6 TDI Comfortline (2012) 90 bin 900 TLRenault Megane 1.6 16V Joy (2017) 93 bin 100 TLFord Focus 1.6 TDCI Trend X (2016) 98 bin 500 TLVolkswagen Polo 1.4 TDI BMT (2016) 99 bin 600 TL - İSTANBUL