100 Günlük İkinci Eylem Planı Sektörü Canlandıracak"

14 Aralık 2018 Cuma 16:00



14 Aralık 2018 Cuma 16:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde İkinci 100 Günlük Eylem Planını açıkladı. 454 proje arasında toplumun her kesimini ilgilendiren yatırımlar, destekler, hibeler, yeni başlanacak, tamamlanacak projeler yer aldı. Plan dahilinde 10 bin aileye sosyal konut satışının gerçekleştirileceğini belirten Birevim'in Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi, "Faiz oranları vatandaşların gayrimenkul alımında zorluklar oluşturuyor. Bu madde sektörde harketlilik sağlarken ekonomiye de olumlu yansıyacak" dedi.Ulaşımdan enerjiye, ekonomiden sanayiye, dış ticaretten şehirciliğe, dış politikadan savunmaya, eğitimden sağlığa, tarımdan teknolojiye kadar birçok önemli konunun yer aldığı ikinci '100 Günlük Eylem Planı' açıklandı. Birçok sektöre hareketlilik sağlayacak planla, üretim kapasitesinde artış ile ekonominin canlanması hedefleniyor."10 bin sosyal konut"Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan planda yer alan 10 bin aileye sosyal konut satışının gerçekleştirileceği maddesi alt ve orta gelir grubunu sevindirdi. Bu durumun toplum açışından çok önemli olduğunu dile getiren Birevim'in Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi, "Sosyal devlet statüsünün gerektirdiği biçimde sosyal konut projeleri artarak devam ediyor. Çevre ve Şehircilik bakanlığının bu anlamda çok önemli çalışmaları var. Biz de faizsiz peşinatsız ekonomik çözümlerle sunduğumuz sosyal projer ile katkı sağlıyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL