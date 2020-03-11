100 kadın, kendi işinin patronu olacak
KOSGEB ile Doğtaş Kelebek Mobilya arasında iş birliği hayata geçiyor.
11.03.2020 12:01 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:03
KOSGEB ile Doğtaş Kelebek Mobilya arasında iş birliği hayata geçiyor. Kadın girişimciler KOSGEB'in nitelikli istihdam desteğinden ve Doğtaş'ın bayilerine verdiği imkanlardan yararlanacak. Davut Doğan, "100 kadını kendi işinin patronu yapacağız" dedi.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Ekonomi
Manşet
Haberler
Ekonomi
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı
Ekonomi
İran'lı milletvekili ölümcül virüsü nasıl yendiğini anlattı
Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüsten korunmanın ilk şartı temizliktir
Ekonomi
Son Dakika: Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama: Kentte tespit edilmiş vaka yok
Ekonomi
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı
Ekonomi
İletişim Uzmanı, "Koronavirüsten hızlı yayılıyor" deyip herkesin düştüğü hatayı hatırlattı
Ekonomi
İranlı hemşire hüngür hüngür ağlayarak çağrıda bulundu: Dışarı çıkmayın
Ekonomi
AK Parti'den DEVA Partisi'ne geçen Hasan Karal için Rize'de gıyabi cenaze namazı kılınacak