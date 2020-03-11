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100 kadın, kendi işinin patronu olacak

KOSGEB ile Doğtaş Kelebek Mobilya arasında iş birliği hayata geçiyor.

11.03.2020 12:01 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:03
100 kadın, kendi işinin patronu olacak
KOSGEB ile Doğtaş Kelebek Mobilya arasında iş birliği hayata geçiyor. Kadın girişimciler KOSGEB'in nitelikli istihdam desteğinden ve Doğtaş'ın bayilerine verdiği imkanlardan yararlanacak. Davut Doğan, "100 kadını kendi işinin patronu yapacağız" dedi.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Ekonomi

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