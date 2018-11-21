Muş
'ta Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) ve Muş Ovası Muhtarlar Derneğince yürütülen "100 Köy 100 Proje Fikri" kapsamında ödül töreni gerçekleştirildi.
Öğretmenevinde düzenlenen ödül töreninde konuşan Vali İlker Gündüzöz
, projenin, Muş'un potansiyelinin kullanılması açısından önemli olduğunu söyledi.
Vali Gündüzöz, şöyle konuştu:
"Sonuç itibariyle doğrudan belki reel üretime bugünden yarına yansıyacak bir şey yoktur ancak evlatlarımız, projeye katılanlar açısından, bir proje nasıl yapılır, proje üretmek için aslında nasıl düşünülür, bir proje fikri nasıl ortaya çıkar, o elde edilmiş olacak. Bu projenin aslında ana gayesi farkındalık. Her şey küçük hayallerle başlar, ardından küçük adımlar büyük adımlara, büyük adımlar da büyük başarılara döner."
DAKA Genel Sekreteri Hali İbrahim Güray ise 2009 yılından bu yana bölgenin kalkınması ve diğer bölgelerle arasındaki gelişmişlik farkının azaltılmasına yönelik Bitlis
, Hakkari
, Muş ve Van
'da tarımdan turizme, eğitimden sanayi altyapısına kadar bir çok alanda programlar, projeler ve farklı destek mekanizmalarıyla çalışmalar yapıldığını kaydetti.
Muş Ovası Muhtarlar Derneği Başkanı Turan Süme de dernek olarak kuruldukları günden bu yana mahalle ve köylerin sorunlarının giderilmesi ve projelerin hayata geçirilmesi için çalışma yaptıklarını ifade etti.
Konuşmaların ardından kursiyerlere sertifikaları verildi, başarılı proje sahiplerine de ödülleri takdim edildi.
Muş
21 Kasım 2018 Çarşamba 16:44