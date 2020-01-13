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100 metre yükseklikten alt yola uçtu

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde kontrolden çıkan araç 100 metre yükseklikten alt yola uçtu.

13.01.2020 16:25 | Son Güncelleme: 13.01.2020 16:33100 metre yükseklikten alt yola uçtu
'ın ilçesine bağlı beldesinde kontrolden çıkan araç 100 metre yükseklikten alt yola uçtu.

Edinilen bilgiye göre kaza öğle saatlerinde Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesi Ayiçi Mahallesi mevkinde meydana geldi. İddiaya göre, İsmail A. (45) yönetimindeki otomobil seyir halindeyken kontrolünden çıkarak 100 metre yükseklikten alt yola uçtu. İlginç kazada araç sürücüsü İsmail A. hafif şekilde yaralandı. Çevredekilerin vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri ve trafik ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralı İsmail A.'ya olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı. Kaza sonrası araç hurdaya dönerken polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - ZONGULDAK

Zonguldak, Kilimli, Gelik, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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