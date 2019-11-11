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100 metre yükseklikten düşen çiftçi hayatını kaybetti

ADIYAMAN'ın Gerger ilçesinde, dengesini kaybedip, yaklaşık 100 metre yükseklikten düşen Ahmet Tutuş (40), hayatını kaybetti.

11.11.2019 18:56 | Son Güncelleme: 11.11.2019 18:56100 metre yükseklikten düşen çiftçi hayatını kaybetti

ADIYAMAN'ın ilçesinde, dengesini kaybedip, yaklaşık 100 metre yükseklikten düşen Ahmet Tutuş (40), hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde, ilçeye bağlı Seyitmahmut köyünde meydana geldi. Tırsık mezrasında oturan Ahmet Tutuş, iddiaya göre, dengesini kaybederek yaklaşık 100 metre yüksekten uçuruma düştü. Tutuş'u kanlar içinde görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Tutuş'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Ahmet Tutuş'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Kahta Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Gerger, Güncel

Kaynak: DHA

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