100 milyon lira bütçeli Kale Projesi'nin yüzde 30'u tamamlandı - SİVAS

Sivas Belediyesinin, Gök Medrese ile Ulu Cami'yi bütünleştirecek Kale Projesi çalışmasında yüzde 30 seviyesine ulaşıldı.

02.06.2020 19:34 | Son Güncelleme: 02.06.2020 19:40
Sivas Belediyesinin, Gök Medrese ile Ulu Cami'yi bütünleştirecek Kale Projesi çalışmasında yüzde 30 seviyesine ulaşıldı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Vali Salih Ayhan ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, 34 bin metrekare alan üzerinde, tarihi dokuya uygun 100 tesisin yer alacağı, 100 milyon lira bütçeli proje alanında incelemede bulunarak, Belediye Başkan Yardımcısı Bekir Sıtkı Eminoğlu'dan bilgi aldı.
Yüzde 30'u tamamlanan projenin hızla devam ettiğini belirten Bilgin, "Müze Müdürlüğü, ilgili bilim kurulu ve kurumlarla yapılan çalışmalarla, Kale Projesi bu yıl ete kemiğe bürünecek. Yapılan ihaleler var. Yapım işini ihale ederek 2021-2022 gibi bu projeyi tamamlamayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.
Konak mimarisi şeklinde inşa edilen yapılarla adete eski Sivas mahallesinin canlandırılacağı Kale Projesi'nde 10 büyük tesisin ihalesinin gerçekleştirildiğini ve bu yıl bitirilmesinin planlandığını aktaran Bilgin, şunları kaydetti:
"Tabi bu projeyi hedeflediğimiz süreçte tamamlamamız için kurullar arasında bir koordinasyon gerekiyor. Bu koordinasyonun sağlanmasında destek veren Valimiz Salih Ayhan'a teşekkür ediyorum. El birliği ile ilimize değer katacak projeleri bu dönemde tamamlamayı planlıyoruz. Hızlı trenin Sivas'a gelmesi, turizm açısından çok önemli. Bunlardan faydalanabilmek için ilimize katma değer katacak bu tür projeleri bir an önce hayata geçirmemiz gerekiyor."
Vali Ayhan da projenin şehre değer katacağını ifade etti.
Projede çalışan personele destek vermek için ziyarette bulunduklarını aktaran Ayhan, "Bu alanda hukuki süreçler, kamulaştırma faaliyetleri, altyapı çalışmaları, proje onayı, arkeolojik kazılar derken 10 yıllık bir geçmişi var. Projenin tamamlanma aşamasında hızlı trene denk gelmesi de ayrıca önemli. Sivas, geçmişteki derinliğini, kimlikli yapısını koruyarak gelecek için adımlarını bu alanda atacak. Ortak akılla Sivas'ımızın geleceğini inşa edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu. 100 milyon lira bütçeli Kale Projesi’nin yüzde 30’u tamamlandı - SİVAS

Kaynak: AA

Etiketler: Salih Ayhan, Sivas, Kale, Güncel, Haber

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