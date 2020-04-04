Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

100 Numaralı Adam filmi konusu nedir? 100 Numaralı Adam oyuncuları ve 100 Numaralı Adam özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan 100 Numaralı Adam filmi gişede büyük ilgi gördü. Gişeden sonra televizyonda da ekrana gelen 100 Numaralı Adam filmi hakkında 100 Numaralı Adam konusu, 100 Numaralı Adam özeti ve 100 Numaralı Adam oyuncuları gibi konuları merak edildi. İşte 100 Numaralı Adam filminin detayları…

04.04.2020 12:25 | Son Güncelleme: 04.04.2020 12:33
100 Numaralı Adam filmi konusu nedir? 100 Numaralı Adam oyuncuları ve 100 Numaralı Adam özeti!

100 Numaralı Adam filmi, beyaz perdede büyük beğeni topladı. Televizyonda da izleyici ile buluşan 100 Numaralı Adam filmini izleyecek olanların merak ettiği 100 Numaralı Adam konusu nedir, 100 Numaralı Adam oyuncuları kimler ve 100 Numaralı Adam özeti gibi konuları inceliyoruz.

100 NUMARALI ADAM FİLMİNİN ÖZETİ

Şaban saflığı yüzünden girdiği hiçbir işi başaramamakta ve çok kısa sürede kovulmaktadır. Ailesi ise onu çalışıp para kazanması için zorlamaktadır. Oya ise bir reklam firmasında çalışmakta ve önemli bir firmanın ürünlerini tanıtmak için halktan birini kullanmayı düşünmektedir. Bir gün trende Şaban'a rastlar ve onu reklam filmlerinde oynaması için ikna eder.

100 NUMARALI ADAM FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen : Osman F. Seden

Oyuncular: Kemal Sunal, Oya Aydoğan, Cem Erman, Ali Şen, Reha Yurdakul

Tür: Komedi, Drama

Yapım Yılı: 1978 (83 dk)

Vizyon Tarihi: 1 Ocak 1979 Pazartesi

Senaryo: Osman F. Seden

Etiketler: Oya Aydoğan, Kemal Sunal, Cem Erman, Yönetmen, Gündem, Güncel
Osman DEMİR
SEO Editörü

İlgili Haberler

Kurtuluş Günü Felaketi filmi konusu nedir? Kurtuluş Günü Felaketi oyuncuları ve Kurtuluş Günü Felaketi özeti!Kurtuluş Günü Felaketi filmi konusu nedir? Kurtuluş Günü Felaketi oyuncuları ve Kurtuluş Günü Felaketi özeti!
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Gündem ››100 Numaralı Adam filmi konusu nedir? 100 Numaralı Adam oyuncuları ve 100 Numaralı Adam özeti! - Haberler
Yorumlar

Gündem Manşet

Haberler

Son Dakika Gündem Haberleri

12:37: Kurtuluş Günü Felaketi filmi konusu nedir? Kurtuluş Günü Felaketi oyuncuları ve Kurtuluş Günü Felaketi özeti! - Haberler 12:37: Zümrüdüanka yeni bölüm bu akşam var mı? Zümrüdüanka 10. bölüm fragmanı yayımlandı mı? - Haberler 12:25: 100 Numaralı Adam filmi konusu nedir? 100 Numaralı Adam oyuncuları ve 100 Numaralı Adam özeti! - Haberler 12:19: Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar? Yasak delinirse ne kadar ceza ödenecek? Sokağa çıkma yasağının cezaları neler? Sokağa çıkanlara ceza uygulaması! - Haberler 11:54: Mehmet Hilmi Güler kimdir? Mehmet Hilmi Güler nereli, kaç yaşında? - Haberler 10:30: Koronavirüs vaka sayısında ikinci sırada olan İzmir'de çağrılara kimse aldırış etmiyor - Haber 03:11: Koronavirüs nedeniyle şehir giriş çıkışlarının kapatılacağını öğrenen baba kız, pijamayla yollara düştü - Haber 00:00: Günlük burç yorumları 4 Nisan 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları) - Haberler