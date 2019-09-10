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100 sterlinlik trafik cezasına karşı adalet mücadelesi başlatan adam, 3 yılda 30 bin sterlin harcadı

İngiltere'nin Worcester kentinde hız sınırını aştığı gerekçesiyle 100 sterlin (yaklaşık 710 lira) trafik cezası alan emekli bir mühendis, 3 yılda 30 bin sterlin, yani yaklaşık 210 bin TL harcayarak suçsuzluğunu kanıtlamaya çalıştı ancak başarısız oldu.

10.09.2019 10:09 100 sterlinlik trafik cezasına karşı adalet mücadelesi başlatan adam, 3 yılda 30 bin sterlin harcadı

İngiltere'nin Worcester kentinde hız sınırını aştığı gerekçesiyle 100 sterlin (yaklaşık 710 lira) trafik cezası alan emekli bir mühendis, 3 yılda 30 bin sterlin (yaklaşık 210 bin TL) harcayarak suçsuzluğunu kanıtlamaya çalıştı ancak başarısız oldu.

71 yaşındaki Richard Keedwell'e Kasım 2016'da 30 mil (48 km) hız sınırı bulunan bir yolda 35 mille (56 km) gittiği için ceza kesildi.

Hız sınırını aşmadığını söyleyen Keedwell, cezayı ödememek için hukuk mücadelesi başlattı.

Avukat tutan ve bir elektronikçiden yardım alan Keedwell mahkemede bu iddiasını yineledi, hız kamerasının bozuk olabileceğini ya da yakınlardan geçen başka bir aracın hızını algılamış olabileceğini söyledi.

'Oğluma miras bırakacağım parayı harcadım'

Keedwell davayı kaybetti ve Ağustos'ta temyize başvurdu, fakat burada sonuç değişmedi.

Avukatlara 21 bin sterlin veren ve yedi bin sterlinlik mahkeme masraflarını ödemek zorunda kalan Keedwell, davanın bu kadar uzun süreceğini sanmadığını belirterek "Bu kadar para harcadığım için pişmanım. Oğluma miras bırakacağım parayı harcadım. Tek istediğim adaletti. Sistem sıradan insanların üzerine çullanıyor" dedi.


İngiltere, Sterlin, Dünya
BBC


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