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100 Suriyeli doktordan virüsle mücadele için görev talebi

Gaziantep'te yaşayan Suriyeli 100 doktorun temsilcileri korona virüse karşı verilen mücadelede maddi veya manevi karşılık beklemeksizin Türkiye'ye destek olmak istediklerini belirtti.

23.03.2020 16:52 | Son Güncelleme: 23.03.2020 16:52
100 Suriyeli doktordan virüsle mücadele için görev talebi
Gaziantep 'te yaşayan Suriyeli 100 doktorun temsilcileri korona virüse karşı verilen mücadelede maddi veya manevi karşılık beklemeksizin Türkiye 'ye destek olmak istediklerini belirtti.

Gönül Seferberliği Kampanyası kapsamında Gaziantep'te yaşayan Suriyeli 100 doktorun temsilcileri ile Gaziantep Basın Cemiyeti (GBC) Başkanı Arif Kurt Gaziantep Valisi Davut Gül ile görüştü.

Suriyeli 100 doktorun temsilcileri, korona virüse karşı verilen mücadelede maddi veya manevi karşılık beklemeksizin Türkiye'ye destek olmak istediklerini belirtti. Suriyeli doktorlar, ilgili kurumların kendilerine görev vermelerini talep etti. Vali Gül ise, ilerleyen günlerde ihtiyaç olması halinde kendilerine görev vereceklerini söyledi.

100 Suriyeli doktoru temsilen Vali Gül ile görüşen Suriyeli doktorların temsil, Dr. Mustafa Lulik, "2011 yılından bu yana Türk kardeşlerimiz bizlere ellerinden gelen yardımı ve misafirperverliği gösterdiler. Bizler de bu iyiliklerine karşılık olarak Türk topraklarında yaşayan tüm insanlara yardım etmek istiyoruz. Covit-19 virüsüne karşı Türk meslektaşlarımızla bu mücadelede sonuna kadar birlikte olmak istiyoruz. Elimizden gelen ne varsa yapmak istiyoruz. Gaziantep'teki Suriyeli doktorlar olarak bu konuda sayın valimiz başta olmak üzere Gaziantep Sağlık Müdürlüğümüz ve Sağlık Bakanlığımızın bizlere görev vermesini istiyoruz. Bu görev için de asla maddi ve manevi bir beklentimiz yok" ifadelerini kullandı.

Temsilcilerin Vali Davut Gül'e 100 doktorun isminin, branşının ve iletişim bilgilerinin yazılı olduğu listeyi sunmasıyla ziyaret sona erdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Etiketler : Gaziantep, Türkiye, Güncel

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