%100 tam buğday unu ekmeği tarifi

Özyeğin Cordon Bleu'da eğitim alan Sevgili Lara Bilici'nin tarifini sizlerle paylaşıyorum. Kendisine bu reçetesini bizlerle paylaştığı için sonsuz teşekkürler.
Malzemeler:
• 600 gr. tam buğday unu
• 20 gr. kuru maya
• 10 gr. bal
• 380 gr. ılık su
• 100 gr. tereyağı
• 12 gr. tuz
Yapılışı:
• İlk olarak 20 gram kuru maya ile ılık suyu çırpın.
• Maya ile suyun karışmış halini 5 dakika bekletin.
• Kalan malzemelerden tereyağını küp küp kesin ve karışıma ekleyin.
• Bal ile buğday ununu da karışıma ilave edin.
• Mikserle önce yüksek devirde 1 dakika hamuru karıştırın.
• Karışıma tuzu ilave edin.
• Sonra hızlı devirde 3-4 dakika hamur kıvam alıncaya kadar yoğurun.
• Hamura şekil verip yağlı kağıt serili fırın tepsisinin üzerine koyun.
• Hamuru 15 dakika üzerini streç ile sararak dinlendirin.
• Hamurunuzu fırına koyun ve 180 derecede yaklaşık 25-30 dakika pişirin.
Afiyet Olsun!