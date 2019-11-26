%100 tam buğday unu ekmeği tarifi

Özyeğin Cordon Bleu'da eğitim alan Sevgili Lara Bilici'nin tarifini sizlerle paylaşıyorum. Kendisine bu reçetesini bizlerle paylaştığı için sonsuz teşekkürler.

Malzemeler:

• 600 gr. tam buğday unu

• 20 gr. kuru maya

• 10 gr. bal

• 380 gr. ılık su

• 100 gr. tereyağı

• 12 gr. tuz

Yapılışı:

• İlk olarak 20 gram kuru maya ile ılık suyu çırpın.

• Maya ile suyun karışmış halini 5 dakika bekletin.

• Kalan malzemelerden tereyağını küp küp kesin ve karışıma ekleyin.

• Bal ile buğday ununu da karışıma ilave edin.

• Mikserle önce yüksek devirde 1 dakika hamuru karıştırın.

• Karışıma tuzu ilave edin.

• Sonra hızlı devirde 3-4 dakika hamur kıvam alıncaya kadar yoğurun.

• Hamura şekil verip yağlı kağıt serili fırın tepsisinin üzerine koyun.

• Hamuru 15 dakika üzerini streç ile sararak dinlendirin.

• Hamurunuzu fırına koyun ve 180 derecede yaklaşık 25-30 dakika pişirin.

Afiyet Olsun!